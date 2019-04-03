Общество

Заслуженный врач России потребовал извинений от Елены МалышевойРИА Новости вчера в 21:40

Заведующий кафедрой остеопатии Северо-Западного государственного медицинского университета, заслуженный врач России, доктор медицинских наук Дмитрий Мохов опубликовал в своем Facebook-аккаунте письмо с обращением к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с требованием извинений от телеведущей Елены Малышевой.
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Елена Малышева
Российская ведущая
Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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