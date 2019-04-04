Общество
Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены МалышевойREGNUM 07:35
Елена Малышева не стала приносить извинения врачам-остеопатам, как того требовал заслуженный врач России Дмитрий Мохов. Врачей с такой специальностью в России мало, а шарлатанов и мошенников — много, написала она на своей странице в Instagram.
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В Академии постдипломного образования врачей нет такой ординатуры. Первый выпуск врачей после ординатуры состоится только в этом году. Об этом нас уведомили в Северо-Западном медицинском университете имени Мечникова, где расположена первая кафедра.
— Елена Малышева, российская ведущаяТелепрограмма 04:02
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На Елену Малышеву пожаловались Константину Эрнсту за оскорбление остеопатов
Chelny-biz.ruвчера в 09:09
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