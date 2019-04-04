Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены МалышевойREGNUM 07:35

Отвечая на вопросы зрителей, мы стремимся максимально защитить их интересы от шарлатанов и мошенников. Наше отношение к термину „остеопат“ крайне осторожное. Прежде всего потому, что традиционно в России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача.

Елена Малышева не стала приносить извинения врачам-остеопатам, как того требовал заслуженный врач России Дмитрий Мохов. Врачей с такой специальностью в России мало, а шарлатанов и мошенников — много, написала она на своей странице в Instagram.

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

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