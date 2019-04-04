Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены МалышевойREGNUM 07:35

Елена Малышева не стала приносить извинения врачам-остеопатам, как того требовал заслуженный врач России Дмитрий Мохов. Врачей с такой специальностью в России мало, а шарлатанов и мошенников — много, написала она на своей странице в Instagram.
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Елена Малышева
Отвечая на вопросы зрителей, мы стремимся максимально защитить их интересы от шарлатанов и мошенников. Наше отношение к термину „остеопат“ крайне осторожное. Прежде всего потому, что традиционно в России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача.
— Елена Малышева, российская ведущаяURA.Ru 03:07

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Российская телеведущая, врач-терапевт, кардиолог, педагог, доктор медицинских наук, профессор. Руководительница и ведущая телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово!», выходящих в эфир на «Первом канале».
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