Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа SSJ-100Народные новости вчера в 22:51

Трагедия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не выключил часть оборудования во время входа в грозу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заслуженного пилота России Юрия Сытника.

Политика Глава МВД Эстонии предъявил территориальные претензии к России Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.

Экономика Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.

Происшествия Автобусы с участниками празднований 9 мая закидали камнями на Украине В Днепропетровской области возле Кривого Рога неизвестные забросали камнями два автобуса, пассажиры которых направлялись на праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы.

Баскетбол Владельцу «Лейкерс» посоветовали обменять Джеймса Журналист Стивен Эй Смит в эфире телеканала ESPN сообщил, что люди из окружения владельца «Лос-Анджелес Лейкерс» Джини Басс посоветовали ей обменять форварда команды Леброна Джеймса.

Происшествия На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

Политика Путин объяснил, зачем проводятся парады в честь Дня Победы Президент России Владимир Путин заявил, что все парады и шествия в День Победы проводятся в честь победителей и ветеранов, а не с целью кого-то напугать.

Политика Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.

Энергетика ЕЭС пригрозил Сербии судом из-за строительства «Турецкого потока» Европейское энергетическое сообщество (ЕЭС) может подать в суд на Сербию из-за невыполнения ею условий по строительству участка газопровода «Турецкий поток».

Политика В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.

Экономика Счетная палата увидела трудности в реализации национальных проектов "Результаты нашего анализа позволяют сделать достаточно жесткий вывод на сегодняшний день, что даже эффективная реализация всех запланированных мероприятий нацпроектов в рамках утвержденных паспортов содержит серьезные риски к достижению поставленных национальных целей",- заявила Чистова на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Гаджеты Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.

Экономика Австралия выпустила миллионы банкнот с опечаткой Резервный банк Австралии (RBA) выпустил в оборот более 46 миллионов 50-долларовых банкнот с опечаткой.

Гаджеты Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10 В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.

Политика Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Происшествия В аргентинских депутата и чиновника стреляли неизвестные, один убит Аргентинский депутат Эктор Оливарес ранен выстрелами недалеко от здания Конгресса в Буэнос-Айресе.

Здоровье В России родился ребенок после уникальной внутриутробной операции В России родился ребенок после уникальной внутриутробной операции Еще не рожденному малышу впервые в нашей стране удалили грыжу спинного мозга.

Общество Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали своего первенца жителям королевства Стоит отметить, что ранее Маркл не хотела показывать публике своего ребенка, но потом, видимо, ее переубедили, объяснив, что члена королевской семьи, согласно традиции, надо обязательно показать жителям королевства.

Политика В Киеве началось шествие Бессмертного полка В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.

Гаджеты В 2021 году Intel перейдет на 7-нм техпроцесс Напомним, с начала года дилеры отметили дефицит процессоров Intel, который обусловил переход на 14-нм технологии.

Армия и оружие В Донецке начался военный парад в честь Дня Победы Парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне проходит в Донецке. Об этом сообщает 9 мая «Интерфакс»

Происшествия Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.

Общество В Москве проходит шествие «Бессмертного полка» Участники акции «Бессмертный полк» проходят шествием, неся в руках портреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.