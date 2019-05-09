Происшествия
Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа SSJ-100Народные новости вчера в 22:51
Трагедия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не выключил часть оборудования во время входа в грозу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заслуженного пилота России Юрия Сытника.
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Названа главная ошибка пилотов SSJ-100: не отключили часть оборудования
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