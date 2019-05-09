Происшествия

Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа SSJ-100Народные новости вчера в 22:51

Трагедия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не выключил часть оборудования во время входа в грозу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заслуженного пилота России Юрия Сытника.
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Заслуженный пилот назвал возможные ошибки экипажа сгоревшего SSJ100

РБК00:58

Заслуженный пилот РФ рассказал, какие ошибки экипажа могли привести к аварии SSJ100

ПРАЙМвчера в 20:21

Эксперт перечислил возможные ошибки пилотов SSJ-100

Газета.Ruвчера в 23:21

Заслуженный пилот рассказал, из-за чего могла произойти катастрофа с SSJ-100

ФАНвчера в 21:23

Эксперт рассказал о возможных ошибках экипажа SSJ 100

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Названа главная ошибка пилотов SSJ-100: не отключили часть оборудования

Московский Комсомолецвчера в 23:29

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

РИА Новостивчера в 20:20
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Культура

Умер народный артист СССР Ариф Меликов

Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
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Армия и оружие

В Сети опубликовали кадры перехвата американского беспилотника

Пользователь Instagram Maxmpower разместил на своей странице видеозапись перехвата американского БПЛА, внешне напоминающего MQ-9 Reaper.
Обновлено в 11:54
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

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Общество

«Бессмертный полк» в Петербурге собрал более 1 миллиона человек

В Петербурге прошла традиционная патриотическая акция «Бессмертный полк», в которой приняли участие более 1 миллиона человек, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу.
Обновлено в 12:11
Политика

Зеленский назвал 9 мая «Днем благодарения»

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Шоу-бизнес

Сыновья Екатерины Климовой поучаствовали в мероприятиях ко Дню Победы

Актер Игорь Петренко принял участие в шествии «Бессмертный полк», которое ежегодно организовывается в День Победы в память о воевавших родственниках современных жителей России и других стран постсоветского пространства.
Обновлено в 10:28
Общество

Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади

Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Культура

Сотрудники «Росатома» спели песню про казаков в Берлине

Обновлено в 04:23
Политика

Порошенко присвоил главе СБУ звание Героя Украины

Украинский лидер Пётр Порошенко присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звание Героя Украины.
Обновлено в 12:20
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Политика

Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского

Дед избранного президента Украины Семен Иванович Зеленский воевал с фашистской Германией и получил награды.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Шесть человек пострадали при падении деревьев в Москве

Число пострадавших от падения деревьев в Москве составило шесть человек.
Обновлено в 11:35
Армия и оружие

Росгвардия начала перевооружаться на автоматы Калашникова новой серии

По данным ТАСС, колонна, принимавшая сегодня участие в Параде Победы на Красной площади, уже была вооружена АК-200.
Обновлено в 12:02
Шоу-бизнес

Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно

Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Здоровье

Названы первые симптомы появления опухоли мозга

Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Политика

В пресс-службе Жириновского объяснили, что он мог шептать Путину на ухо

Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Анна Хилькевич впервые открыто показала своего мужа на отдыхе в Дубае

Актриса Анна Хилькевич не скрывает свою личную жизнь, звезда впервые открыто показала в интернете фото своего мужа.
Обновлено в 05:16
Происшествия

Серфер погиб после нападения акулы возле острова Реюньон

Обновлено в 12:53
Политика

В Киеве участники акции «Бессмертный полк» прогнали националистов

Жители Киева стали одними из многочисленных участников шествия «Бессмертный полк» в День Победы.
Обновлено в 07:47
Общество

На шествие «Бессмертного полка» вышли 10 миллионов россиян

Более 10 миллионов человек стали участниками шествия «Бессмертного полка» по всей России.
Обновлено в 12:55
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Политика

В Киеве началось шествие Бессмертного полка

В Киеве тысячи человек начали шествие в рамках акции «Никто не забыт, ничто не забыто», которая является аналогом Бессмертного полка.
Обновлено в 05:14
Хоккей

Таварес из-за травмы покинул расположение сборной Канады

Нападающий сборной Канады Джон Таварес покинет расположение национальной команды перед чемпионатом мира 2019-го из-за травмы и вернется в "Торонто", где будет проходить обследование, сообщает официальный Твиттер пресс-службы "Мэйпл Ливз".
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"Кот моей кузины съел осу и я не могу дышать", - написала Дебелиус.
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«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100

Обновлено в 09:31
Общество

Увеличилась площадь лесного пожара в нацпарке «Заповедное Прибайкалье»

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Футбол

«Барселона» не оставляет попыток заполучить Гризманна

Нападающий "Атлетико" Антуан Гризманн по-прежнему входит в сферу интересов "Барселоны".
Обновлено в 12:55
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Названо место прощания с композитором Евгением Крылатовым

Обновлено в 07:14
Спорт

Итальянская Серия А представила новый логотип

Итальянская Серия А презентовала свой новый логотип. Эмблема представляет собой букву «А» в виде алмаза.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали публике новорожденного сына

Британская публика дождалась выхода в свет принца Гарри и его супруги Меган Маркл вместе с новорожденным сыном.
Обновлено вчера в 11:39
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