Происшествия

Заслуженный пилот назвал вероятные ошибки экипажа SSJ-100Народные новости вчера в 22:51

Трагедия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево могла произойти из-за того, что экипаж не выключил часть оборудования во время входа в грозу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заслуженного пилота России Юрия Сытника.
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Заслуженный пилот назвал возможные ошибки экипажа сгоревшего SSJ100

РБК00:58

Названа главная ошибка пилотов SSJ-100: не отключили часть оборудования

Московский Комсомолецвчера в 23:29

Заслуженный пилот РФ рассказал, какие ошибки экипажа могли привести к аварии SSJ100

ПРАЙМвчера в 20:21

Заслуженный пилот рассказал, из-за чего могла произойти катастрофа с SSJ-100

ФАНвчера в 21:23

Эксперт рассказал о возможных ошибках экипажа SSJ 100

News.ruвчера в 20:58

Эксперт перечислил возможные ошибки пилотов SSJ-100

Газета.Ruвчера в 23:21

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

РИА Новостивчера в 20:20
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Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

Обновлено в 04:06
Армия и оружие

Видео перехвата американского беспилотника появилось в Сети

В Сети опубликовано видео перехвата ударного беспилотника США, предположительно, российским боевым самолетом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:20
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Спорт

Российский легкоатлет отстранен от международных соревнований

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) уведомила Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА), что российский легкоатлет Игорь Образцов лишен права принимать участие в международных стартах в нейтральном статусе.
Обновлено в 04:54
Армия и оружие

США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3»

Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Никита Пресняков обрадован результатами МРТ

Обновлено в 05:21
Политика

Зеленский выступил за референдумы по декоммунизации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования городов в рамках так называемой декоммунизации должен решаться на референдумах, заявил его советник Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 16:35
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Политика

Лукашенко рассказал, почему не приехал в Москву на День Победы

Никакой конспирологии и политики в отсутствии главы Белоруссии на параде в Москве нет, сообщил Александр Лукашенко, сообщает агентство БЕЛТА.
Обновлено в 06:25
Происшествия

В Киеве задержали организатора аналога акции «Бессмертный полк»

В городе-герое Киеве сотрудники полиции задержали организатора акции «Никто не забыт, ничто не забыто» Елену Бережную за футболку в цветах георгиевской ленты.
Обновлено в 05:45
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Украина отказалась признавать выданные в Донбассе паспорта РФ

Украинский министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что правительство Украины приняло решение о признании выданных в Донбассе российских паспортов незаконными.
Обновлено вчера в 07:22
Происшествия

14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне

Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 19:01
Армия и оружие

КНДР запустила неопознанные снаряды

Обновлено в 04:18
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Политика

Лукашенко в День Победы заявил, что в Европе нет единства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на площади Победы в Минске заявил об усилении военного присутствия на рубежах республики.
Обновлено в 05:29
Происшествия

На Украину не пустили двух человек из-за георгиевских ленточек

Обновлено в 06:40
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие

Страны НАТО начали командные учения по разрешению кризисных ситуаций

В ходе учений страны-участницы альянса отработают совместные действия при разрешении кризисных ситуаций.
Обновлено в 04:23
Происшествия

На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны

Неизвестные повредили монумент памяти воинам Второй мировой войны в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Обновлено в 05:14
Политика

Противники «Бессмертного полка» в Киеве вышли с фото героев «Мстителей»

Противники шествия "Бессмертного полка" устроили в Киеве свою альтернативную акцию, в рамках которой они вышли на улицы города с табличками с изображением героев комиксов Marvel.
Обновлено в 06:10
Наука

Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу

Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Экономика

ABC: Банк Австралии выпустил в оборот 46 млн купюр с ошибкой

Резервный банк Австралии (RBA) подтвердил, что более 46 млн купюр достоинством в 50 австралийских долларов, выпущенных в оборот, были изготовлены с ошибкой в слове "ответственность" (responsibility) в микротексте на лицевой стороне банкноты.
Обновлено в 04:35
Гаджеты

Составлен ТОП лучших смартфонов по соотношению цены и качества

Специалисты бенчмарка AnTuTu определили лучшие смартфоны по соотношению цены и производительности.
Обновлено в 04:30
Культура

Умер народный артист СССР Ариф Меликов

Народный артист СССР, композитор Ариф Меликов скончался в Баку на 86-м году жизни, сообщает пресс-служба Министерства культуры Азербайджана.
Обновлено в 06:17
Футбол

«Ливерпуль» предложит новый контракт Ориги

Обновлено в 04:36
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Обновлено в 02:41
Общество

В Кузбассе сделают копию памятника в Трептов-парке в Берлине

Копию установленного в Трептов-парке в Берлине памятника советскому воину-освободителю с немецкой девочкой на руках, прототипом которого стал житель Кузбасса Николай Масалов, построят в Кузбассе, сообщил журналистам губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
Обновлено в 05:26
Здоровье

Названы предупреждающие об инфаркте симптомы на коже

Недавно были обнаружены более ранние симптомы, которые сигнализируют о проблемах с сердцем - это изменения, которые появляются на коже человека перед началом приступа.
Обновлено в 05:51
Хоккей

Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
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