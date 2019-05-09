Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100РИА Новости вчера в 20:20
Из переговоров становится понятно, что удар молнии, вынудивший экипаж развернуть лайнер, на самом деле не нанес существенного ущерба. Во время снижения пилоты использовали одну из самых точных современных систем автоматического захода на посадку — курсо-глиссадную.
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Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Обновлено вчера в 07:00
Общество
Для российских учителей будут разработаны правила поведения в соцсетях
Ольга Васильева подтвердила, что вопрос имиджа учителей в соцсетях остается актуальным, поэтому совместно с Профсоюзом работников образования и науки России Минпросвещения разработает правила поведения преподавателей в Сети, а к началу нового учебного года они будут установлены.
Обновлено вчера в 04:25
Политика
В Раде заявили о возможности уменьшения Украины из-за её соседей
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что Украина может уменьшиться в размерах, если её соседи «достигнут полюбовного согласия».
Обновлено вчера в 20:17
Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Происшествия
В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома
Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Футбол
Аякс — Тоттенхэм 2:3
В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
Обновлено вчера в 16:59
Технологии
Facebook запустит платежный сервис в WhatsApp
Компания Facebook разрабатывает платежный сервис в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает Financial Times.
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Зеленский расскажет о кадровых перестановках после инаугурации
Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что избранный украинский лидер расскажет о кадровых перестановках в стране после своей инаугурации.
Обновлено в 00:15
Хоккей
Аарон Портцлайн: «Судя по всему, Бобровский покидает „Коламбус“»
Журналист Аарон Портцлайн выразил мнение, что Сергей Бобровский откажется от продолжения карьеры в «Коламбусе».
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Суд признал виновными Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 07:39
Экономика
Правительство утвердило план по снижению бедности и ускорению развития экономики
Согласно приложению к единому плану, реальные доходы россиян в этом году вырастут на полпроцента, а к 2024 году рост доходов составит около 2,5% - пишет РБК.
Обновлено в 01:30
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Экономика
ТМК решила отложить SPO румынской «дочки»
Производитель стальных труб ТМК откладывает SPO своей румынской компании TMK-Artrom, следует из сообщения TMK-Artrom на Бухарестской бирже.
Обновлено вчера в 20:23
Общество
Леди Гага сняла разом три платья на балу Met Gala 2019
Гага появилась на ковровой дорожке в пышном платье цвета фуксии с огромным шлейфом, который ей помогали перемещать несколько мужчин в строгих костюмах и с зонтами.
Обновлено 07 мая в 04:29
Экономика
Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт
Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Хоккей
Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Политика
В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова
Жители Харькова обсуждают возможность возвращения проспекту Петра Григоренко и станции метро "Дворец спорта" прежнего имени маршала Георгия Жукова, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 13:59
Авто
Назван ТОП-5 китайских автомобилей стоимостью до 750 тыс. рублей
Эксперты сайта «Цена Авто» назвали ТОП-5 самых доступных автомобилей китайских марок в России стоимостью до 750 000 рублей.
Обновлено в 01:00
Общество
Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника
В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
ЖКХ
Оплата за ЖКХ озадачила жильцов пострадавшего дома в Магнитогорске
С жильцами пострадавшего дома в Магнитогорске встречался врио губернатора Алексей Текслер В ряде СМИ появилась сообщения о том, что в платежках появились пени за долги по неоплату услуг в предыдущие месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 08:52
Наука
Археологи вскрыли в Индии 4000-летнюю священную гробницу
Археологическая служба Индии вскрыла древнюю священную гробницу, возраст которой составляет около четырех тысяч лет.
Обновлено вчера в 01:09
Авто
«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay
Стоимость «внедорожного» LADA XRay Cross, вышедшего на рынок в конце прошлого года, чуть выше – от 754 900 до 913 900 рублей.
Обновлено вчера в 08:13
Происшествия
Сахалинцы на КамАЗе сорвались с Солдатского моста и утонули
Страшная авария ранним утром 9 мая унесла жизнь нескольких сахалинцев. В Смирныховском районе мужчины на КамАЗе слетели с моста и утонули.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Этот день мы приближали, как могли: актеры-фронтовики, сражавшиеся за Родину
Обновлено в 01:00
Общество
Более 400 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пекине
Свыше 400 человек собрались в четверг на территории Пекинского выставочного комплекса, чтобы принять участие в акции "Бессмертный полк" по случаю празднования 74-й годовщины Победы.
Обновлено в 01:49
Общество
В московском метро ко Дню Победы выпустили тематические билеты
Московский метрополитен выпустил тематические проездные билеты "Единый" с надписями, посвященными Дню Победы, сообщила пресс-служба столичного дептранса.
Обновлено в 01:43
Политика
Глава МИД ФРГ поблагодарил освободителей Европы от фашизма
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на своей странице в Twitter поблагодарил всех участвовавших в свержении нацистского режима.
Обновлено вчера в 03:03
Авто
Классический BMW получит мощный мотор V10
Тюнинг-компания Gruppe5 Motorsport собирается сделать 200 рестомодов BMW 2002, которые получат допуск на трассы общего пользования.
Обновлено вчера в 04:42