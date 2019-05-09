Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100РИА Новости вчера в 20:20
Из переговоров становится понятно, что удар молнии, вынудивший экипаж развернуть лайнер, на самом деле не нанес существенного ущерба. Во время снижения пилоты использовали одну из самых точных современных систем автоматического захода на посадку — курсо-глиссадную.
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Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Обновлено в 02:57
Политика
В Киеве усилили охрану у места проведения акции «Бессмертный полк»
Полиция в четверг усилила охрану общественного порядка в центре Киева, где запланировано проведение акции "Бессмертный полк", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 01:44
Политика
В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны
Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05
Футбол
«Ливерпуль» хочет продлить контракт с Ориги
"Ливерпуль" собирается предложить новый контракт нападающему Дивоку Ориги, сообщает The Independent.
Обновлено в 02:05
Кино
В киновселенную Marvel решили добавить гея
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Появилось видео с новорожденным сыном Меган Маркл и принца Гарри
Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
Обновлено вчера в 08:30
Происшествия
Власти не имеют претензий к SSJ-100, заявил вице-премьер
Комиссия пока не подвела окончательные итоги расследования, однако претензий к самолету у нее пока нет, сказал вице-премьер.
Обновлено в 03:25
Музыка
Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова
Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено вчера в 09:58
Шоу-бизнес
Ксения Бородина предложила разыграть «Гелендваген» в своем Instagram
Вероятно, что стремясь расширить свою аудиторию в микроблоге, артистка предложила разыграть роскошный автомобиль.
Обновлено в 02:35
Политика
Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы
Обновлено в 03:22
Политика
Украина решила не признавать выданные в Донбассе паспорта России
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил о том, что сегодня на заседании правительства будут обсуждаться меры, которые Киев намерен принять в связи с решением России выдать паспорта жителям отдельных регионов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 04:32
Кино
Художник показал ранний концепт Думсдэя для «Бэтмен против Супермена». Выглядит по-комиксному
Художник Джерад Маранц опубликовал у себя в инстаграме ранние концепты Думсдэя для фильма Зака Снайдера «Бэтмен против Супермена».
Обновлено в 03:00
Происшествия
Мамаев и Кокорин получили реальные сроки в колонии
Павел Мамаев, Александр и Кирилл Кокорины и Александр Протасовицкий признаны виновными в хулиганстве, нанесении побоев и умышленном причинении легкого вреда здоровью и приговорены к реальным срокам лишения свободы.
Обновлено вчера в 09:22
Футбол
«Зенит» и «Спартак» поборются за полузащитника АЗ
«Зенит» и «Спартак» интересуются полузащитником АЗ Гусом Тилем.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Топилин рассказал о договоренности по выплатам после катастрофы SSJ100
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что по выплатам пострадавшим и семьям погибших после катастрофы SSJ100 есть договоренность с казначейством и ЦБ, чтобы у людей была возможность получить их и 10-го мая.
Обновлено в 03:10
Происшествия
О состоянии Макса Барских после страшного ДТП рассказал продюсер
Исполнительный продюсер певца Макса Барских Александр Кажиян рассказал о самочувствии исполнителя после ДТП в США.
Обновлено вчера в 21:12
Происшествия
Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона
Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Политика
Глава МИД ФРГ поблагодарил освободителей Европы от фашизма
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на своей странице в Twitter поблагодарил всех участвовавших в свержении нацистского режима.
Обновлено вчера в 03:03
Общество
Три дня до Дня Победы: в ДНР активно готовятся к параду
В настоящее время в ДНР проходит подготовка к Параду с участием легендарных орудий Великой Отечественной Войны.
Обновлено 06 мая в 06:47
Политика
Мантуров оценил идею запрета одноразовой посуды из пластика
Глава Минпромторга Денис Мантуров скептически относится к идее запрета продажи в РФ одноразовой пластиковой посуды.
Обновлено в 03:36
Общество
Group-IB не стала комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Обновлено 07 мая в 08:42
Политика
Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию
Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 00:08
Кино
Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»
Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено вчера в 12:50
Культура
Умер известный композитор Евгений Крылатов
Известный композитор Евгений Крылатов умер 8 мая в Москве.
Обновлено вчера в 06:18
Общество
Глава Киргизии возглавил шествие «Бессмертного полка» в Бишкеке
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков возглавил шествие «Бессмертного полка», которое проходит в Бишкеке.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В курганском селе объявили эвакуацию из-за пожара
Жителей села Иковка в Кетовском районе Курганской области начали эвакуировать в связи с действующими в районе природными пожарами.
Обновлено вчера в 07:39
Общество
Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17