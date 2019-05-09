Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100РИА Новости вчера в 20:20
ЧП в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
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Названа главная ошибка пилотов SSJ-100: не отключили часть оборудования
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