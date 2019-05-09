Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100РИА Новости вчера в 20:20

ЧП в Шереметьево Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета.
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Заслуженный пилот назвал возможные ошибки экипажа сгоревшего «Суперджета»

Взгляд.ру00:20

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

РИА Новостивчера в 20:20

Эксперт перечислил возможные ошибки пилотов SSJ-100

Газета.Ruвчера в 23:21

Заслуженный пилот рассказал, из-за чего могла произойти катастрофа с SSJ-100

ФАНвчера в 21:23

Эксперт рассказал о возможных ошибках экипажа SSJ 100

News.ruвчера в 20:58

Заслуженный пилот РФ рассказал, какие ошибки экипажа могли привести к аварии SSJ100

ПРАЙМвчера в 20:21

Названа главная ошибка пилотов SSJ-100: не отключили часть оборудования

Московский Комсомолецвчера в 23:29
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Авто

«АвтоВАЗ» объявил скидки на автомобили LADA XRay

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Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри впервые показали новорожденного сына. Сообщение об этом появилось в издании Daily Mail.
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Происшествия

Певец Макс Барских попал в аварию в США

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Недвижимость

Где живут миллиардеры: 5 самых богатых городов планеты

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Происшествия

В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари

Самолет выполнял рейс Москва - Мурманск, однако вернулся в аэропорт вылета, когда один из пассажиров заметил огонь со стороны крыла и доложил об этом экипажу.
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Происшествия

В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома

Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

Водитель иномарки сбил пешехода в Москве

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД в среду.
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Китай может заполнить мировой рынок своими подержанными автомобилями

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Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Происшествия

В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки

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Обновлено вчера в 15:54
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В Лондоне амстердамцы победили со счетом 1:0, но по разнице голов на чужом поле именно "шпоры" теперь сыграют в решающем матче турнира с другим клубом из Англии "Ливерпулем".
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Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100

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Российский ближнемагистральный пассажирский самолёт узкофюзеляжный, предназначенный для перевозки 98 пассажиров на дальность до 3000 или 4600 км. Разработан компанией «Гражданские самолёты Сухого» при участии ряда иностранных компаний. Первый пассажирский самолет, разработанный в России после распада СССР. Также является первым российским самолетом, разработанным в России с использованием исключительно цифровых технологий проектирования. Обозначение типовой конструкции самолёта при сертификации - RRJ95. Обозначение ICAO - SU95.
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