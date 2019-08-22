Культура

Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в МосквеGazeta.SPb 19:51

Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет. Официально сообщение о его смерти разместил московский театр имени Маяковского, где артист служил в течении сорока лет.
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Умер актер театра Маяковского Виктор Власов

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