Культура
Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в МосквеGazeta.SPb 19:51
Заслуженный артист Виктор Власов скончался в возрасте 66 лет. Официально сообщение о его смерти разместил московский театр имени Маяковского, где артист служил в течении сорока лет.
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Трамп передумал урезать объем финансовой помощи другим странам
Президент США Дональд Трамп вынужден был отказаться от собственного плана по урезанию объема финансовой помощи другим странам на $4 млрд.
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ВВС: С пациентами, зараженными радиацией после взрыва под Северодвинском, контактировали 90 человек
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Летевший из Самары в Петербург самолет вернулся в аэропорт вылета
Пассажирский самолет авиакомпании SmartAvia, летевший в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт Курумоч в Самаре спустя несколько минут после вылета.
Обновлено в 18:37
Армия и оружие
Пентагон назвал сроки появления у США гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 19:24
Космос
Под поверхностью Марса обнаружены признаки жизни
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Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
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"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
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Марин Ле Пен заявила об абсурде в заявлениях о возвращении России в G8
Член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в своем Twitter 22 августа отметила абсурдность заявлений политиков, выступающих против возвращения России в состав «большой восьмерки».
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В продажу вышел близнец обновлённого Mitsubishi ASX
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В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
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Срок действия предложения Анкаре о покупке зенитных ракетных комплексов США Patriot истек, сообщила в четверг газета The Hill со ссылкой на источник в госдепартаменте.
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Расстрелявшего жену челябинского депутата арестовали
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Общество
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Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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Ученые назвали 5 способов для сброса лишнего жира с живота
Ученые составили список из пяти способов, которые помогут при сбросе лишнего жира с живота, сообщает «МедикФорум».
Обновлено в 22:25
Политика
В ФРГ заявили, что помнят об ответственности за Вторую мировую войну
Германия по-прежнему несёт историческую ответственность за Вторую мировую войну.
Обновлено в 21:31
Политика
Зеленский предложил обменять Крым на место России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Москву обменять Крым на место России в составе "Большой восьмерки".
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия
Найденную в нижегородском лесу девочку эвакуируют вертолетом
Отмечается, что ребенка эвакуируют вертолетом в Детскую областную больницу, где будет проводится дальнейшее лечение.
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Общество
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Обновлено в 02:37
Общество
На AliExpress можно будет вернуть товары без объяснения причин
Раньше вернуть товар можно было лишь в случае его явного несоответствия заявленным характеристикам.
Обновлено в 23:15
Армия и оружие
Появились сообщения о получении США танка Т-90
США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено в 12:44
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика
В Китай собрался с визитом президент Филиппин
Официальный визит в Китай нанесёт филиппинский президент Родриго Дутерте, 23 августа сообщает китайский МИД.
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Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
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Bloomberg узнал о планах Apple выпустить три новые модели iPhone
Компания Apple готовит масштабное обновление линеек своей продукции, новинки должны поступить в продажу в ближайшие несколько месяцев, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 13:19
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Британский премьер-министр Борис Джонсон положил ногу на стол в Елисейском дворце в разгар своей встречи с французским президентом Эмманюэлем Макроном, сообщает издание The Business Insider.
Обновлено в 16:23
Политика
Путин разочарован испытаниями американских ракет, запрещенных ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин заявил, что США, по его мнению, вышли из ДРСМД, чтобы провести испытания новой ракеты.
Обновлено вчера в 12:05