Доцент петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Заслуженный артист РФ, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Петербурге. Тело 68-летнего мужчины под окнами квартиры на тротуаре обнаружила его супруга.

с чего всё началось

Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге. Тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга возле их дома. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Политика Жизнь после томоса. Филарет рассказал об общении с Порошенко Глава раскольнической УПЦ КП Филарет заявил, что экс-президенту Украины Петру Порошенко было все равно, какой томос получит государство.

Происшествия Путина попросили наградить бортпроводницу, спасшую пассажиров Ан-24 Президента России Владимира Путина попросили представить к награде бортпроводницу аварийно севшего в июне в Нижнеангарске самолета Ан-24.

Происшествия «Уральские авиалинии» начали выплату компенсаций пассажирам А321 Авиакомпания "Уральские авиалинии" начала выплату компенсаций пассажирам аварийно севшего в Подмосковье самолета А321, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе авиаперевозчика.

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Авто Логотип BMW на самом деле не изображает пропеллер Большинство людей считает, что так как компания BMW имела отношение к самолетам, то их логотип отражает некий авиационный дизайн.

Политика Зеленский призвал Нетаньяху признать «голодомор» геноцидом Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.

Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.

Политика Путин прибыл в Марсель, откуда отправится на встречу с Макроном Президент РФ Владимир Путин прибыл в Марсель, откуда он отправится на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.

Энергетика РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.

Армия и оружие Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.

Экономика Qiwi изучит возможность частичной или полной продажи Рокетбанка Совет директоров платежного сервиса Qiwi изучит возможность полной или частичной продажи Рокетбанка.

Экономика НБКИ назвало комфортный для обслуживания ипотеки доход в России "По состоянию на 1 августа 2019 года размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания среднего ипотечного кредита, вырос по сравнению с показателем на 1 марта 2019 года на 5,6%. Основными причинами роста данного показателя стали увеличение среднего размера ипотечного кредита на 4,5% и средней ставки на 0,4 процентного пункта", - отмечается в нем.

Происшествия Под Тулой в ДТП сгорели три машины – погибли два человека По предварительным данным, на трассе столкнулись четыре легковых автомобиля, затем три из них, KIA Rio, ВАЗ-2114 и Lexus, загорелись.

Политика Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай При выходе из самолета возле трапа чету Нетаньяху встретили три девушки в традиционных украинских нарядах с караваем и солью в соответствии с давней русской традицией.

Гаджеты Абсолют Банк запустил приложение «Абсолют. Бизнес» Сервис позволяет управлять бизнесом, в том числе финансовыми потоками нескольких компаний в одном окне.

Общество В работе Instagram произошел сбой Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в понедельник в ряде стран.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Космос Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.

Кино Тарантино обвинили в расизме за сцену с Брюсом Ли в новом фильме Абдул-Джаббар подчеркнул, что даже осознавая художественную природу кинематографа, подобные сцены останутся в общественном сознании как образы реальных людей, искажая наши воспоминания, основанные на реальных фактах из их жизней.

Политика Мосгорсуд отказался восстанавливать Юлию Галямину кандидатом на выборах в Мосгордуму Сама Галямина пишет у себя в Твиттере, что решение суда очевидно политическое. Она подает апелляцию в Верховный суд.

Экономика Реальные зарплаты россиян в июле выросли на 3,5% "Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2019 года, по оценке, составила 45,9 тысячи рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 8,2%, в январе-июле 2019 года - на 7,2%", - говорится в докладе.

Происшествия В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11 Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска.

Шоу-бизнес Вера Брежнева посещала психолога из-за комплексов Вера Брежнева рассказала подписчикам в Instagram, что долгое время посещала психолога из-за комплексов.

Политика Премьер Дании сочла планы Трампа купить Гренландию шуткой Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью газете Sermitsiaq исключила возможность продажи США Гренландии.