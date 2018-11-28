Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Крыму. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев.

Армия и оружие Армия и оружие Четвертый дивизион С-400 развернули в Крыму на границе с Украиной На боевое дежурство в Крыму заступил дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.

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Армия и оружие Армия и оружие В Совфеде оценили перспективы закрытия Босфора для России Официальный Киев попросит мировое сообщество закрыть Босфорский пролив в связи с ситуацией в Керченском проливе, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.

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Армия и оружие Армия и оружие Военнослужащие ЦВО примут участие в четырех международных учениях

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