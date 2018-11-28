Армия и оружие
Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Крыму. Об этом, как сообщило РИА «Новости», заявил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан второго ранга Алексей Рулев.
Телеканал 360°05:15
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия усиливает ПВО Крыма еще одним ракетно-зенитным дивизионом С-400 «Триумф»
Эхо Москвывчера в 02:00
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 08:47, Ашберн
Армия и оружие
Четвертый дивизион С-400 развернули в Крыму на границе с Украиной
На боевое дежурство в Крыму заступил дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан второго ранга Алексей Рулев.
Обновлено в 08:35
Армия и оружие
Постпред Сирии при ООН заявил о несоблюдении обязательств по Идлибу
По словам Башара Джаафари, в провинции продолжаются вылазки групп террористов Постпред Сирии в ООН Башар Джаафари заявил, что обязательства по Идлибу не соблюдаются.
Обновлено в 08:30
Армия и оружие
Минобороны поддержит съемки фильма о подвиге моряков брига «Меркурий»
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на приеме граждан по личным вопросам поддержал инициативу режиссера Юрия Кары о съемке исторического фильма о подвиге экипажа брига «Меркурий» во время Крымской войны.
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Саудовская Аравия закупит у США вооружение на миллиарды долларов
«Продажа противоракетных комплексов THAAD станет важным шагом в сотрудничестве США и Саудовской Аравии в сфере безопасности перед лицом растущей угрозы использования Ираном и поддерживаемых им экстремистов баллистических ракет», — сообщил собеседник телеканала.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
В Совфеде оценили перспективы закрытия Босфора для России
Официальный Киев попросит мировое сообщество закрыть Босфорский пролив в связи с ситуацией в Керченском проливе, заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Пентагон закупил 100 тысяч шлемов дополненной реальности у Microsoft
Контракт на покупку Пентагоном 100 тысяч шлемов, оборудованных очками дополненной реальности, у компании Microsoft опубликован 28 ноября на федеральном сайте госзакупок США.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
РФ передала США новые данные по американским потерям во Второй мировой
Москва передала американским партнерам новые данные о потерях США во Второй мировой войне.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Военнослужащие ЦВО примут участие в четырех международных учениях
Обновлено в 06:12
Армия и оружие
СБУ задерживает мужчин призывного возраста на КПП «Станица Луганская»
В Министерстве внутренних дел самопровозглашённой Луганской народной республики в среду, 28 ноября, заявили, что агенты Службы безопасности Украины задерживают и проверяют всех мужчин призывного возраста на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская», сообщает «Луганскинформцентр».
Обновлено в 07:41
Армия и оружие
Япония перенесёт учения самолётов ВВС США на необитаемый остров
Властями Японии было принято решение перенести учения американских самолетов, в ходе которых отрабатываются взлет и посадка истребителей на палубу, с авианосцев ВМС США на необитаемый остров.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
В ДНР не исключают применения силовиками химического оружия в Донбассе
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сценарий провокации со стороны силовиков с применением химического оружия в Донбассе становиться все более вероятным.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
В США заявили о необходимости военного присутствия в Арктике
В ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне командующий вторым флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис заявил, что Соединенным Штатам необходимо присутствие в Арктике.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
КНДР объявила об окончании разработок ядерного оружия
Северная Корея подтвердила, что завершение разработок ядерного оружия состоялось еще в прошлом году.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Беларусь улучшила штурмовик Су-25
На 558-м авиаремонтном заводе в Барановичах президенту Республики Беларусь Александру Лукашенко продемонстрировали штурмовик Су-25, оснащенный комплексом радиотехнической защиты "Сателлит".
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Волкер: В США ничего не знают о размещении военной базы на Украине
Обновлено в 07:28