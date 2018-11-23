Армия и оружие
Еще больше беспокойства у автора вызывает возросший интерес России к событиям в Ливане. По его мнению, при пессимистичном сценарии "защитный зонт", который Россия уже раскрыла над Сирией, накроет и Ливан, что может стать проблемой для Израиля.
РИА Новостивчера в 21:52
с чего всё началось
Израиль испытывает трудности с проведением операций в сирийском небе после раскрытия Россией «защитного зонта», считает колумнист израильской газеты Haaretz Амос Харель.Известия01:07
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Армия и оружие
Украинские военные провели учения на побережье Азовского моря
Украинские военные провели на побережье Азовского моря учения, условной целью которых была отработка обстрела десантных кораблей противника.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
В Казани вертолет Ми-38Т совершил свой первый полет
Первый вертолет Ми-38Т, который изготовили на казанском вертолетном заводе по заказу Министерства обороны России, совершил свой первый полет над столицей Татарстана.
Обновлено в 06:45
Армия и оружие
С эскортного миноносца ВМС Японии смыло волной 21 боеприпас
В районе префектуры Окинавы с эскортного миноносца «Тикума» Военно-морских сил Страны восходящего солнца смыло мощной волной 21 боевой снаряд для автоматической пушки.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
Росатом на 100% выполнил обязательства по гособоронзаказу в 2018 году
Госкорпорации «Росатом» полностью выполнила обязательства по гособоронзаказу в 2018 году.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
Российские истребители четыре раза поднимались на перехват за неделю
На перехват и сопровождение дежурные силы ПВО поднимались в воздух четыре раза.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие
Постпред РФ при ОБСЕ высказался о появлении С-300 в Донбассе
ОБСЕ зафиксировала переброску С-300 в Донбассе Лукашевич считает, что переброска ЗРК, РСЗО и других вооружений — попытка искусственного нагнетания военной напряженности в регионе, которую Киев предпочел политико-дипломатическому урегулированию конфликта.
Обновлено в 04:55
Армия и оружие
Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире
Вооруженные силы России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие
В России начались испытания тяжёлого военного беспилотника «Охотник»
На территории Новосибирского авиационного завода прошли первые испытания на взлётно-посадочной полосе новейшего тяжёлого беспилотника "Охотник", разрабатываемого для армии России.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Российские моряки провели совместные учения с коллегами из Брунея
В пятницу, 23 ноября, ракетный крейсер "Варяг", противолодочное судно "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" в водах Южно-Китайского моря провели совместные учения с коллегами из Брунея, сообщает телеканал RT со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие
В ДНР опасаются усиления обстрелов со стороны силовиков
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин опасается увеличения числа обстрелов со стороны украинских силовиков в Донбассе после поставок Киеву из Польши боеприпасов для минометов.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
В МИД РФ рассказали об эффективности «Мертвой руки» России
Российская система ответного ядерного удара «Периметр», известная на Западе как Dead Hand («Мертвая рука»), остается эффективной.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие
Новый полк морской пехоты сформирован в Каспийской флотилии
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Научная рота ВДВ сформирована в Туле
В Туле завершился отбор новобранцев в научную роту Воздушно-десантных войск.
Обновлено в 03:56
Армия и оружие
ВСУ отрабатывают захват городов Донбасса на их макетах — разведка ДНР
На полигоне ВСУ в Житомирской области созданы макеты крупных городов в ДНР, которые тренируются захватывать боевики ВСУ, заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 23 ноября во время брифинга.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
«Наследие СССР проели, пропили и продали» - Леонков рассказал об уровне украинского ВПК
Военный эксперт Алексей Леонков считает, что украинский военно-промышленный комплекс находится в состоянии стагнации.
Обновлено в 07:03