Армия и оружие

«Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz
РИА Новости
вчера в 21:52

Москва после потери самолета-разведчика Ил-20 дает Израилю понять, что привычное положение дел осталось в прошлом. Такое мнение высказал колумнист газеты Haaretz Амос Харель. Как утверждает автор, Израиль не прекратил авиаудары по Сирии, однако теперь есть сложности.
РИА Новостивчера в 21:52
с чего всё началось
Израиль испытывает трудности с проведением операций в сирийском небе после раскрытия Россией «защитного зонта», считает колумнист израильской газеты Haaretz
 Амос Харель.
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Армия и оружие

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США считают очень продуктивным сотрудничество с Россией по доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Рукбан».
Обновлено в 03:47
Армия и оружие

Лукашевич прокомментировал появление на Донбассе украинских С-300

Переброска военным руководством Украины в Донбасс тяжелого вооружения и зенитных ракетных комплексов указывает на то, что Киев не оставил идею силового решения конфликта, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

ВСУ обстреляли корабли условного противника на берегу Азовского моря

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Обновлено в 03:38
Армия и оружие

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