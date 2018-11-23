с чего всё началось

Москва после потери самолета-разведчика Ил-20 дает Израилю понять, что привычное положение дел осталось в прошлом. Такое мнение высказал колумнист газеты Haaretz Амос Харель. Как утверждает автор, Израиль не прекратил авиаудары по Сирии, однако теперь есть сложности.

Армия и оружие Армия и оружие СК опубликовал видео с места гибели военных России в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Японский военный корабль потерял часть боезапаса в море Японский сторожевой корабль «Тикума» потерял часть боезапаса у берегов острова Куме в Восточно-Китайском море.

Армия и оружие Армия и оружие Новые Ка-52 «Аллигатор» усилили авиацию ЮВО Авиация Южного военного округа усилена ударными вертолетами Ка-52 «Аллигатор», которые поступили на вооружение в соединение и воинскую часть на Кубани и в Ростовской области.

Армия и оружие Армия и оружие Научная рота ВДВ сформирована в Туле В Туле завершился отбор новобранцев в научную роту Воздушно-десантных войск.

Армия и оружие Армия и оружие Российские истребители четыре раза поднимались на перехват за неделю На перехват и сопровождение дежурные силы ПВО поднимались в воздух четыре раза.

Армия и оружие Армия и оружие Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире Вооруженные силы России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира.

Армия и оружие Армия и оружие В России прошли первые испытания тяжелого беспилотника «Охотник» Министерство обороны Российской Федерации впервые испытало тяжелый беспилотник "Охотник".

Армия и оружие Армия и оружие Рябков заявил о эффективности «Периметра» Российская система ответного ядерного удара "Периметр" (на Западе известна как Dead Hand, "Мёртвая рука") эффективна, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Армия и оружие Армия и оружие Сирия: США назвали продуктивным сотрудничество с РФ по лагерю «Рукбан» США считают очень продуктивным сотрудничество с Россией по доставке гуманитарной помощи в лагерь беженцев «Рукбан».

Армия и оружие Армия и оружие Лукашевич прокомментировал появление на Донбассе украинских С-300 Переброска военным руководством Украины в Донбасс тяжелого вооружения и зенитных ракетных комплексов указывает на то, что Киев не оставил идею силового решения конфликта, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ обстреляли корабли условного противника на берегу Азовского моря В маневрах участвовали СЗО "Ураган" Украинские военные отработали уничтожение десантных кораблей условного противника на побережье Азовского моря, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр объединенных сил.

Армия и оружие Армия и оружие Белоруссия получила 10 танков, модернизированных в России На вооружение ВС Белоруссии поступили 10 модернизированных в России танков Т-72Б3. Об этом сообщается на сайте Минобороны республики.

Армия и оружие Армия и оружие Украинский генерал о смерти главы ГРУ: «Путин убирает свидетелей» Смерть начальника Главного управления Генштаба ВС РФ (ранее ГРУ. - прим. ред.) генерала-полковника Игоря Коробова могла быть расплатой за "ряд недавних громких провалов российских спецслужб за пределами РФ".

Армия и оружие Армия и оружие NI назвал пять «худших» образцов советского стрелкового оружия Американский журнал The National Interest, "славящийся" своими "экспертными" мнениями по абсолютно разным вопросам, касающимся военной тематики в целом, на этот раз решил составить рейтинг советского оружия, которое по мнению авторов исследования, является худшим.