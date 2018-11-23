Армия и оружие

«Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz
РИА Новости
вчера в 21:52

Еще больше беспокойства у автора вызывает возросший интерес России к событиям в Ливане. По его мнению, при пессимистичном сценарии "защитный зонт", который Россия уже раскрыла над Сирией, накроет и Ливан, что может стать проблемой для Израиля.
РИА Новостивчера в 21:52
с чего всё началось
Израиль испытывает трудности с проведением операций в сирийском небе после раскрытия Россией «защитного зонта», считает колумнист израильской газеты Haaretz
 Амос Харель.
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Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире

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Обновлено в 03:23
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Министерство обороны Российской Федерации впервые испытало тяжелый беспилотник "Охотник".
Обновлено в 05:20
Армия и оружие

Российские моряки провели совместные учения с коллегами из Брунея

В пятницу, 23 ноября, ракетный крейсер "Варяг", противолодочное судно "Адмирал Пантелеев" и большой морской танкер "Борис Бутома" в водах Южно-Китайского моря провели совместные учения с коллегами из Брунея, сообщает телеканал RT со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Первые два фрегата для Индии построят в России за три года

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, буквально на днях в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству РФ подтвердили, что Россия и Индия подписали контракт на строительстве четырех фрегатов проекта 11356 для индийских военно-морских сил.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

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Армия и оружие

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