с чего всё началось

Москва после потери самолета-разведчика Ил-20 дает Израилю понять, что привычное положение дел осталось в прошлом, — такое мнение высказал колумнист газеты Haaretz Амос Харель. Как утверждает автор, Израиль не прекратил авиаудары по Сирии, однако, по его мнению, из-за России возникли сложности.

Армия и оружие Армия и оружие СКР объявил в розыск боевиков, причастных к убийствам россиян в Сирии

Армия и оружие Армия и оружие Японский военный корабль потерял часть боезапаса в море Японский сторожевой корабль «Тикума» потерял часть боезапаса у берегов острова Куме в Восточно-Китайском море.

Армия и оружие Армия и оружие Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире Вооруженные силы России заняли второе место в рейтинге сильнейших армий мира.

Армия и оружие Армия и оружие За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России За неделю разведку у границ России провели 10 летательных аппаратов.

Армия и оружие Армия и оружие Российские и брунейские моряки провели учения в Южно-Китайском море Отряд кораблей Тихоокеанского флота провёл совместные учения с кораблями Военно-морских сил Брунея в Южно-Китайском море.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийские войска отбили атаку боевиков в провинции Хама На севере сирийской провинции Хама боевики из террористической группировки "Катаиб аль-Изза" попытались прорваться на позиции правительственных войск Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Начались испытания российского тяжелого беспилотника «Охотник» Российский тяжелый ударный беспилотник «Охотник» в рамках наземного этапа испытаний совершил первую пробежку по взлетно-посадочной полосе Новосибирского авиационного завода, разогнавшись до 200 км/ч.

Армия и оружие Армия и оружие Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и глава Минобороны Уругвая Хорхе Менендес провели встречу в ходе которой они договорились развивать практическое сотрудничество военных ведомств обеих стран.

Армия и оружие Армия и оружие NI назвал пять «худших» образцов советского стрелкового оружия Американский журнал The National Interest, "славящийся" своими "экспертными" мнениями по абсолютно разным вопросам, касающимся военной тематики в целом, на этот раз решил составить рейтинг советского оружия, которое по мнению авторов исследования, является худшим.

Армия и оружие Армия и оружие В Южный военный округ поступило звено новых «Аллигаторов» "Аллигатор" предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолетов противника, в любых погодных условиях и в любое время суток.

Армия и оружие Армия и оружие Лукашевич прокомментировал появление на Донбассе украинских С-300 Переброска военным руководством Украины в Донбасс тяжелого вооружения и зенитных ракетных комплексов указывает на то, что Киев не оставил идею силового решения конфликта, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича.

Армия и оружие Армия и оружие Путин поручил ОПК рассчитать количество необходимых России боеприпасов Глава государства заявил, что нужно рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо, чтобы армия и флот могли выполнить свои задачи по обеспечению безопасности РФ, передает Интерфакс.

Армия и оружие Армия и оружие Картаполов принял участие в военном совете ЗВО В заседании военного совета округа принял участие заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

Армия и оружие Армия и оружие Боевики ВСУ из тяжелого вооружения обстреляли Спартак