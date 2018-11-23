Армия и оружие
Москва после потери самолета-разведчика Ил-20 дает Израилю понять, что привычное положение дел осталось в прошлом, — такое мнение высказал колумнист газеты Haaretz Амос Харель. Как утверждает автор, Израиль не прекратил авиаудары по Сирии, однако, по его мнению, из-за России возникли сложности.
РИА Новостивчера в 21:52
с чего всё началось
Израиль испытывает трудности с проведением операций в сирийском небе после раскрытия Россией «защитного зонта», считает колумнист израильской газеты Haaretz Амос Харель.Известия01:07
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