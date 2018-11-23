Армия и оружие

«Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz
РИА Новости
вчера в 21:52

Москва после потери самолета-разведчика Ил-20 дает понять Израилю, что привычное положение дел осталось в прошлом, такое мнение высказал колумнист газеты Haaretz Амос Харель.
РИА Новостивчера в 21:52

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«Защитный зонт» России над Сирией напугал израильские СМИ

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В Израиле признали, что «защитный зонт» России спутал их планы

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В Израиле пожаловались на раскрытый над Сирией «защитный зонт» России

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СМИ: Российский «защитный зонт» России спутал планы Израиля

Политика Сегоднявчера в 22:10

«Защитный зонт» России спутал планы Израиля, признал аналитик Haaretz

РИА Новостивчера в 21:52
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 01:07, Ашберн
Армия и оружие

За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России

За неделю разведку у границ России провели 10 летательных аппаратов.
Обновлено вчера в 21:44
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Российские и брунейские моряки провели учения в Южно-Китайском море

Отряд кораблей Тихоокеанского флота провёл совместные учения с кораблями Военно-морских сил Брунея в Южно-Китайском море.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире

Обновлено в 01:02
Армия и оружие

Сирийская армия отбила атаку боевиков в Хаме, сообщил источник

Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Начались испытания российского тяжелого беспилотника «Охотник»

Обновлено в 00:21
Армия и оружие

Лукашевич прокомментировал появление на Донбассе украинских С-300

Переброска военным руководством Украины в Донбасс тяжелого вооружения и зенитных ракетных комплексов указывает на то, что Киев не оставил идею силового решения конфликта, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие

Путин поручил ОПК рассчитать количество необходимых России боеприпасов

Глава государства заявил, что нужно рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо, чтобы армия и флот могли выполнить свои задачи по обеспечению безопасности РФ, передает Интерфакс.
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие

Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и глава Минобороны Уругвая Хорхе Менендес провели встречу в ходе которой они договорились развивать практическое сотрудничество военных ведомств обеих стран.
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие

НАТО: ситуация в Косове находится под контролем

Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие

Картаполов принял участие в военном совете ЗВО

В заседании военного совета округа принял участие заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие

Тульскую научно-производственную роту ВДВ укомплектуют инженерами

Научно-производственная рота десанта, созданная на базе Тульской воздушно-десантной дивизии ВДВ, будет привлечена к научным разработкам и проектированию в Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова и Научно-производственном объединении «Сплав», где спроектированы все реактивные системы залпового огня, в том числе «Ураганы», «Смерчи» и «Торнадо».
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие

Новый полк морской пехоты сформирован в Каспийске

Новый полк морской пехоты сформирован в Каспийской флотилии. Он будет базироваться в Каспийске.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие

Российские военные медики оказали помощь более чем 300 сирийцам

Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии оказали медпомощь более чем 300 сирийцамв.
Обновлено вчера в 19:29
Армия и оружие

На новой полосе аэродрома Бельбек приземлился первый самолет

Вторая взлетно-посадочная полоса Бельбека позволит принимать все типы воздушных судов военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие

Йога на маневрах «Индра-2018»: военнослужащие ВС РФ и Индии проводят разминку перед тренировками

Ранее военные ВС РФ и Индии совместно преодолели десятикилометровый марш-бросок.
Обновлено в 00:48
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