Москва после потери самолета-разведчика Ил-20 дает понять Израилю, что привычное положение дел осталось в прошлом, такое мнение высказал колумнист газеты Haaretz Амос Харель.

Армия и оружие Армия и оружие За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России За неделю разведку у границ России провели 10 летательных аппаратов.

Армия и оружие Армия и оружие Российские и брунейские моряки провели учения в Южно-Китайском море Отряд кораблей Тихоокеанского флота провёл совместные учения с кораблями Военно-морских сил Брунея в Южно-Китайском море.

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Армия и оружие Армия и оружие Сирийская армия отбила атаку боевиков в Хаме, сообщил источник

Армия и оружие Армия и оружие Начались испытания российского тяжелого беспилотника «Охотник»

Армия и оружие Армия и оружие Лукашевич прокомментировал появление на Донбассе украинских С-300 Переброска военным руководством Украины в Донбасс тяжелого вооружения и зенитных ракетных комплексов указывает на то, что Киев не оставил идею силового решения конфликта, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича.

Армия и оружие Армия и оружие Путин поручил ОПК рассчитать количество необходимых России боеприпасов Глава государства заявил, что нужно рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо, чтобы армия и флот могли выполнить свои задачи по обеспечению безопасности РФ, передает Интерфакс.

Армия и оружие Армия и оружие Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и глава Минобороны Уругвая Хорхе Менендес провели встречу в ходе которой они договорились развивать практическое сотрудничество военных ведомств обеих стран.

Армия и оружие Армия и оружие НАТО: ситуация в Косове находится под контролем Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.

Армия и оружие Армия и оружие Картаполов принял участие в военном совете ЗВО В заседании военного совета округа принял участие заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.

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Армия и оружие Армия и оружие Новый полк морской пехоты сформирован в Каспийске Новый полк морской пехоты сформирован в Каспийской флотилии. Он будет базироваться в Каспийске.

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Армия и оружие Армия и оружие На новой полосе аэродрома Бельбек приземлился первый самолет Вторая взлетно-посадочная полоса Бельбека позволит принимать все типы воздушных судов военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты.