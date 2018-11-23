Армия и оружие
Москва после потери самолета-разведчика Ил-20 дает понять Израилю, что привычное положение дел осталось в прошлом, такое мнение высказал колумнист газеты Haaretz Амос Харель.
РИА Новостивчера в 21:52
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Армия и оружие
За неделю 10 летательных аппаратов провели разведку у границ России
За неделю разведку у границ России провели 10 летательных аппаратов.
Обновлено вчера в 21:44
Армия и оружие
Российские и брунейские моряки провели учения в Южно-Китайском море
Отряд кораблей Тихоокеанского флота провёл совместные учения с кораблями Военно-морских сил Брунея в Южно-Китайском море.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Российская армия вошла в тройку сильнейших в мире
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
Сирийская армия отбила атаку боевиков в Хаме, сообщил источник
Обновлено в 00:20
Армия и оружие
Начались испытания российского тяжелого беспилотника «Охотник»
Обновлено в 00:21
Армия и оружие
Лукашевич прокомментировал появление на Донбассе украинских С-300
Переброска военным руководством Украины в Донбасс тяжелого вооружения и зенитных ракетных комплексов указывает на то, что Киев не оставил идею силового решения конфликта, передает РИА Новости заявление постпреда РФ при ОБСЕ Александра Лукашевича.
Обновлено в 00:06
Армия и оружие
Путин поручил ОПК рассчитать количество необходимых России боеприпасов
Глава государства заявил, что нужно рассчитать, какое количество ракет и боеприпасов необходимо, чтобы армия и флот могли выполнить свои задачи по обеспечению безопасности РФ, передает Интерфакс.
Обновлено вчера в 17:55
Армия и оружие
Россия и Уругвай обсудили вопросы военного взаимодействия
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин и глава Минобороны Уругвая Хорхе Менендес провели встречу в ходе которой они договорились развивать практическое сотрудничество военных ведомств обеих стран.
Обновлено вчера в 18:12
Армия и оружие
НАТО: ситуация в Косове находится под контролем
Руководство международной миссии KFOR под эгидой НАТО сообщило, что ситуация в Косове находится под контролем, а информация о перемещении албанских спецподразделений полиции неверна.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие
Картаполов принял участие в военном совете ЗВО
В заседании военного совета округа принял участие заместитель министра обороны РФ - начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов.
Обновлено вчера в 12:07
Армия и оружие
Тульскую научно-производственную роту ВДВ укомплектуют инженерами
Научно-производственная рота десанта, созданная на базе Тульской воздушно-десантной дивизии ВДВ, будет привлечена к научным разработкам и проектированию в Конструкторском бюро приборостроения имени академика Шипунова и Научно-производственном объединении «Сплав», где спроектированы все реактивные системы залпового огня, в том числе «Ураганы», «Смерчи» и «Торнадо».
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Новый полк морской пехоты сформирован в Каспийске
Новый полк морской пехоты сформирован в Каспийской флотилии. Он будет базироваться в Каспийске.
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Российские военные медики оказали помощь более чем 300 сирийцам
Офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии оказали медпомощь более чем 300 сирийцамв.
Обновлено вчера в 19:29
Армия и оружие
На новой полосе аэродрома Бельбек приземлился первый самолет
Вторая взлетно-посадочная полоса Бельбека позволит принимать все типы воздушных судов военного и гражданского назначения, включая тяжелые транспортные самолеты.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие
Йога на маневрах «Индра-2018»: военнослужащие ВС РФ и Индии проводят разминку перед тренировками
Ранее военные ВС РФ и Индии совместно преодолели десятикилометровый марш-бросок.
Обновлено в 00:48