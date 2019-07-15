Происшествия

Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательствеРБК 10:02

Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, борьбой с экстремизмом.
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Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве

Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.
РБК10:02

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Защитники конституционного строя из ФСБ попались на вымогательстве

URA.Ru11:24

Двоих защитников конституционного строя из ФСБ задержали за вымогательство

Взгляд.ру10:30

Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательстве

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Газета.Ru10:10

Защитники Конституции из ФСБ попались на вымогательстве

Lenta.ru10:07

РБК: офицеры ФСБ задержаны за вымогательство 5 млн руб. у владельцев гостиницы

Коммерсантъ11:25
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:44, Вашингтон
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Эксперты считают неправильным оценивать стоимость рубля в бигмаках

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Обновлено в 10:12
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СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана

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