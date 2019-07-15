Происшествия
Защитников конституционного строя из ФСБ обвинили в вымогательствеРБК 10:02
Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом занимается межнациональными и межрелигиозными конфликтами, борьбой с экстремизмом.
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с чего всё началось
Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.РБК10:02
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 11:44, Вашингтон
Армия и оружие
Турчинов пригрозил за минуты «снести» Керченский мост
Обновлено в 09:08
Технологии
Huawei подготовилась к санкциям еще за 10 лет до их введения
Как оказалось, в этом ей помогает дальновидная политика под названием «Устойчивое управление бизнесом», принятая на вооружение 10 лет тому назад.
Обновлено в 02:31
Политика
Зеленский рассказал, что носит браслеты с именами украинских моряков
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что носит на руках браслеты с фамилиями украинских моряков, арестованных в России за незаконное пересечение государственной границы.
Обновлено в 11:35
Футбол
Фанаты «Ростова» попросили РПЛ перенести домашние матчи
Группа активных фанатов "Ростова" написала письмо на имя президента РПЛ Сергея Прядкина с просьбой проводить домашние матчи в более раннее время, сообщает пресс-служба футбольного клуба.
Обновлено в 11:10
Политика
Трамп ответил на критику из-за слов в адрес представительниц конгресса
Президент США Дональд Трамп ответил на критику членов Демократической партии, обрушившихся на американского лидера за его высказывания в адрес представительниц партии из конгресса, которые являются выходцами из других стран.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Десятки людей захотели удочерить искалеченную девочку из Ингушетии
Семилетнюю девочку из Ингушетии, которую били и мучили в приемной семье, хотят усыновить десятки людей со всей страны, рассказала в понедельник уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 05:29
Общество
Составлен и утвержден календарь выходных дней в 2020 году
Премьер России Дмитрий Медведев утвердил календарь выходных дней в 2020 году, подписав соответствующее постановление.
Обновлено 13 июля в 09:39
Происшествия
Восстановлен полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Обновлено в 10:22
Экономика
Эксперты считают неправильным оценивать стоимость рубля в бигмаках
Специалисты предлагают разобраться, из чего складывается стоимость популярного в мире фаст-фуда, тогда станет понятным, что национальную валюту по паритету покупательской способности надо оценивать в стандартных торгуемых товарах.
Обновлено в 10:12
Авто
Porsche реконструировала легендарную трассу Нардо
Открытие реконструированного полигона состоялось на днях. Известно, что на ремонт кольцевой Porsche выделила около 35 миллионов евро.
Обновлено в 11:11
Политика
Зеленский объяснил, почему не ездит на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему не ездит на работу на велосипеде, как обещал.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Гаджеты
Honor 9X Pro не очень сильно отличается от Honor 9X
Следом за Honor 9X в базе данных китайского регулятора TENAA появился и смартфон Honor 9X Pro, в результате чего мы, наконец, может сложить практически финальное мнение об этом устройстве.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка
Дело против председателя совета директоров New Stream («Новый поток»), бывшего владельца Антипинского НПЗ Дмитрия Мазурова связано с обращением Сбербанка, следует из сообщения кредитной организации.
Обновлено в 07:38
Авто
Появились фотографии салона новой Skoda Octavia
Новая Octavia разработана на одной платформе с Volkswagen Golf, Seat Leon и Audi A3.
Обновлено в 11:36
Общество
В Новороссийске дворняжка украла с привязи породистого пса
В Новороссийске бездомный пес украл с привязи породистую собаку и пошел с ней гулять, видео появилось в Instagram.
Обновлено в 11:22
Музыка
Тереза Мэй вновь станцевала под «Аббу»
Мэй ритмично двигала руками и даже местами подпевала.
Обновлено в 04:41
Шоу-бизнес
Донцова дала совет Александре Яковлевой, как победить рак
Писательница Дарья Донцова, которая несколько лет назад победила рак груди, сказала, что актрисе Александре Яковлевой теперь нужно постоянно наблюдаться у специалистов.
Обновлено в 09:11
Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн
Обновлено вчера в 21:43
Экономика
Заморозку накопительной части пенсии продлят до 2022 года
Минтруд предлагает продлить заморозку накопительной части пенсии еще на один год.
Обновлено в 10:11
Теннис
Теннисистка Потапова вышла во второй круг турнира в Лозанне
Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Лозанне.
Обновлено в 08:16
Политика
Министр обороны Германии объявила об уходе в отставку
Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен покинет свой пост 17 июля.
Обновлено в 11:25
Политика
Заседание по делу Вышинского перенесено на 19 июля
Заседание суда по делу руководителя порта РИА Новости Украина Кирилла Вышинского перенесено на 19 июля.
Обновлено в 09:55
Космос
Российские астрономы отследили обсерваторию «Спектр-РГ»
Обновлено в 09:32
Футбол
«Локомотив» и «Рубин» закроют программу первого тура чемпионата России по футболу
Обновлено вчера в 17:04
Экономика
Университет «Синергия» опроверг блокировку своих счетов
Университет «Синергия» в ответ на запрос РБК сообщил, что его счета никогда не блокировались.
Обновлено в 10:34
Музыка
Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин
Обновлено в 10:17