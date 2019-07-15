Происшествия
Защитников Конституции из ФСБ обвинили в вымогательствеФедералПресс 11:05
В столице сотрудники Управления собственной безопасности ФСБ задержали двух офицеров Управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба). Они подозреваются в крупном мошенничестве, которое связано с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.
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Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.РБК10:02
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