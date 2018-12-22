Футбол
Защитником «Ростова» Ингассоном интересуются «Краснодар» и «Зенит»
Защитником «Ростова» Ингассоном интересуются «Краснодар» и «Зенит»REGNUM02:08
Исландским защитником футбольного клуба «Ростов» Сверриром Ингассоном интересуются команды «Зенит» и «Краснодар», сообщают 22 декабря «Невские новости».
REGNUM02:08
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«Зенит» и «Краснодар» интересуются Ингасоном. «Ростов» потребует за защитника 3 млн евро
Sports.ruвчера в 21:29
Сверрир Ингасон из «Ростова» сходил на матч «Вашингтона» в свитере Овечкина
Спорт-Экспрессвчера в 14:05
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Футбол
«Ливерпуль» добился в АПЛ 7-й победы подряд, обыграв «Вулверхэмптон»
Подопечные Юргена Клоппа добились победы над "волками" со счетом 2:0. Первый гол в матче был забит египетским нападающим Мохамедом Салахом уже на 18-й минуте матча.
Обновлено вчера в 17:34
Футбол
Ибрагимович станет самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS
Форвард Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович станет самым высокооплачиваемым игроком в истории MLS, сообщает Газета.Ru со ссылкой на ESPN.
Обновлено в 03:32
Футбол
Гендиректор ЦСКА: для Еременко дорога обратно закрыта
Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что возвращение полузащитника Романа Еременко в команду практически исключено.
Обновлено в 00:56
Футбол
Гол Ройса принес победу «Боруссии» Д в матче с «Боруссией» М
У победителей встречи голами отметились Джейдон Санчо (42-я минута) и Марко Ройс (54), а у гостей единственный мяч забил Кристоф Крамер (45+1).
Обновлено вчера в 16:28
Футбол
«Зенит» намерен вернуть Скопинцева
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский "Зенит" желает приобрести 21-летнего защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева, утверждает Sport24.
Обновлено в 01:34
Футбол
Участники финальной части Евро-2020 получат рекордные призовые
Все участники чемпионата Европы 2020 года получат минимум по 9,25 миллиона евро плюс дополнительные бонусы: за каждую победу в групповом этапе к сумме будет прибавляться по 1,5 миллиона евро, за ничью — 750 тысяч евро.
Обновлено в 02:12
Футбол
«ПСЖ» хочет приобрести Гейе из «Эвертона»
«ПСЖ» хочет приобрести Идрисса Гейе из «Эвертона».
Обновлено в 02:41
Футбол
Ди Франческо: «Хотел бы, чтобы Роналду не сыграл против „Ромы“»
Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо пожелал, чтобы форвард «Ювентуса» Криштитану Роналду пропустил субботний матч с джалоросси.
Обновлено в 03:18
Футбол
«Рубин» может начать следующий сезон на стадионе «Центральный»
Казанский "Рубин" в начале сезона-2019/20 может на некоторое время переехать с "Казань-арены" на стадион "Центральный".
Обновлено в 01:55
Футбол
Леброн Джеймс: владельцы клубов НФЛ мыслят как рабовладельцы
Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс раскритиковал владельцев клубов Национальной футбольной лиги (НФЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:36
Футбол
«Ювентус» подписал контракт со спонсором на 408 миллионов евро
Сумма контракта составляет 408 миллионов евро. Дополнительно "Ювентус" получит 15 миллионов евро за подписание договора.
Обновлено в 03:10
Футбол
«Лестер» может уволить главного тренера Пюэля
Пюэль возглавил «Лестер» осенью 2017 года. Летом 2017 года тренер был уволен из «Саутгемптона».
Обновлено в 03:37
Футбол
«Хетафе» на выезде сыграл вничью с «Жироной» в матче Примеры
«Жирона» сыграла вничью в матче 17-го тура испанской Примеры с «Хетафе».
Обновлено вчера в 15:21
Футбол
Сарри: «Вместо Рождества я выберу игру в футбол»
Наставник "Челси" Маурицио Сарри рассуждает о предстоящем сложном графике команды. Мы будем играть каждые три дня до 9 января.
Обновлено в 03:27
Футбол
Кабуль расторг контракт с «Уотфордом»
32-летний французский защитник Юнес Кабуль расторг контракт с «Уотфордом».
Обновлено в 03:01