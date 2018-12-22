Футбол
Защитником «Ростова» Ингассоном интересуются «Краснодар» и «Зенит»
Защитником «Ростова» Ингассоном интересуются «Краснодар» и «Зенит»REGNUM02:08
Исландским защитником футбольного клуба «Ростов» Сверриром Ингассоном интересуются команды «Зенит» и «Краснодар», сообщают 22 декабря «Невские новости».
REGNUM02:08
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«Зенит» и «Краснодар» заинтересованы в покупке защитника «Ростова» Ингасона
Бомбардир.рувчера в 22:42
«Зенит» и «Краснодар» интересуются Ингасоном. «Ростов» потребует за защитника 3 млн евро
Sports.ruвчера в 21:29
Сверрир Ингасон из «Ростова» сходил на матч «Вашингтона» в свитере Овечкина
Спорт-Экспрессвчера в 14:05
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 02:25, Ашберн
Футбол
«Ливерпуль» одержал победу над «Вулверхэмптоном»
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка. Напомним, что в прошлом туре «Ливерпуль» одержал победу над «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 16:53
Футбол
Участники финальной части Евро-2020 получат рекордные призовые
Все участники чемпионата Европы 2020 года получат минимум по 9,25 миллиона евро плюс дополнительные бонусы: за каждую победу в групповом этапе к сумме будет прибавляться по 1,5 миллиона евро, за ничью — 750 тысяч евро.
Обновлено в 02:12
Футбол
Гендиректор ЦСКА: для Еременко дорога обратно закрыта
Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев заявил, что возвращение полузащитника Романа Еременко в команду практически исключено.
Обновлено в 00:56
Футбол
Ибрагимович может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории МЛС
Обновлено в 01:10
Футбол
«Зенит» намерен вернуть Скопинцева
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский "Зенит" желает приобрести 21-летнего защитника "Ростова" Дмитрия Скопинцева, утверждает Sport24.
Обновлено в 01:34
Футбол
Дортмундская «Боруссия» переиграла гладбахскую
В матче 17-го тура Бундеслиги дортмундская "Боруссия" одержала победу над одноклубниками из Менхенгладбаха.
Обновлено вчера в 16:24
Футбол
Полузащитник «Наполи» может перейти в «ПСЖ»
Французкий «Пари Сен-Жермен» заинтересован в трансфере полузащитника «Наполи» Аллана.
Обновлено в 01:17
Футбол
Павар согласился перейти в «Баварию»
Обновлено в 01:24
Футбол
Пюэль может покинуть «Лестер» в ближайшее время
После 17 матчей чемпионата Англии «Лестер» идет на 12-м месте, набрав 22 очка.
Обновлено в 01:54
Футбол
«Рубин» может начать следующий сезон на стадионе «Центральный»
Казанский "Рубин" в начале сезона-2019/20 может на некоторое время переехать с "Казань-арены" на стадион "Центральный".
Обновлено в 01:55
Футбол
«Хетафе» сыграл вничью с «Жироной»
Испанский футбольный клуб «Хетафе» разошелся миров с командой «Жирона» в матче 17-го тура испанского чемпионата по футболу, сообщает 22 декабря Матч ТВ.
Обновлено в 00:21
Футбол
«Интер» может подписать Рэмси зимой
Согласно сообщению издания, руководство «Интера» провело встречу с представителями Рэмси в минувшую среду.
Обновлено в 01:30
Футбол
Боккетти не покинет «Спартак» зимой
Андреа Д’Амико, официальный представитель защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, прокомментировал слухи о том, что футболист может зимой покинуть столичный клуб.
Обновлено вчера в 09:13
Футбол
Сарри: «Сульшер был отличным игроком, но какой он тренер, я не знаю»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал назначение Уле Гуннара Сульшера на пост и.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Обновлено вчера в 13:17
Футбол
Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре
Болельщики выбрали полузащитника Джефферсона Фарфана лучшим игроком «Локомотива» в декабре.
Обновлено вчера в 15:03