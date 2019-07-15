Сотрудники управления собственной безопасности ФСБ задержали в Москве двух офицеров управления по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ (2-я служба), их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.

с чего всё началось

В Москве задержали двух офицеров ФСБ из Управления по защите конституционного строя и борьбы с терроризмом (2-й службы). Их подозревают в крупном мошенничестве, связанном с конфликтом вокруг гостиницы Moscow Holiday Hotel.

Защитники конституционного строя из ФСБ попались на вымогательстве

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