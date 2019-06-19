Футбол
Защитник сборной Украины подписал контракт с московским «Динамо»РИА Новости 05:12
Украинский защитник Иван Ордец перешел из донецкого "Шахтера" в московское "Динамо", сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба. Ордец заключил с "Динамо" контракт на три года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 06:39, Вашингтон
Происшествия
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Политика
Лавров и глава МИД Швейцарии подвели итоги переговоров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провели переговоры в Москве.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Экономика
Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности
Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Глушаковым
Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Общество
Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями
У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Экономика
Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»
Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
«Мы до сих пор живем в средневековых понятиях»: Инна Маликова вступилась за женщин, которые и после 50 носят мини
Обновлено в 05:18
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено вчера в 08:50
Происшествия
Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку
Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Авто
Названы цены на обновленный Subaru Outback
Subaru Outback на российском рынке в отличие от модели 2018 года подорожала на 30 тысяч рублей и теперь доступна по цене от 2 689 000 рублей.
Обновлено вчера в 07:29
Общество
Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО
Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Политика
Закон о выращивании опийного мака в России прошел третье чтение
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который разрешает выращивать опийный мак в научных и учебных целях, а также ради экспертной деятельности и производства лекарств, в том числе ветеринарных.
Обновлено в 06:17
Политика
В Кремле заявили о стагнации минских соглашений
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в процессе выполнения минских договоренностей наблюдается полный застой.
Обновлено в 05:51
Футбол
Леонид Слуцкий: «У Дзюбы есть только черное и белое»
Обновлено в 05:16
Происшествия
В ООН назвали Эр-Рияд виновным в смерти Хашукджи
Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар представила доклад, в котором Саудовская Аравия была признана виновной в совершении внесудебной казни саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.
Обновлено в 06:32
Политика
Кто виноват в крушении MH17 на Украине, сообщило следствие
Обновлено в 06:13
Происшествия
На Дальневосточном проспекте насмерть сбили женщину
Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель автомобиля «Киа», 30-летний мужчина, совершил наезд на женщину 55-60 лет в зоне регулируемого пешеходного перехода возле дома №15 по Дальневосточному проспекту.
Обновлено в 06:20
Общество
Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор
Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Ургант прокомментировал слова Малышевой о «детях-кретинах»
Обновлено в 05:16
Шоу-бизнес
Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам
Обновлено в 03:25
Авто
Представлен обновленный внедорожник Lexus GX
Компания Lexus представила обновлённый внедорожник GX. Модели подправили внешность и сохранили старый мотор.
Обновлено вчера в 11:16
Авто
В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe
Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
Обновлено в 01:44