Футбол

Защитник сборной Украины подписал контракт с московским «Динамо»РИА Новости 05:12

Украинский защитник Иван Ордец перешел из донецкого "Шахтера" в московское "Динамо", сообщается на официальном сайте российского футбольного клуба. Ордец заключил с "Динамо" контракт на три года.
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Ордец перешел в московское «Динамо» (фото)

Советский спорт05:21

«Динамо» объявило о подписании украинского защитника Ордеца

Sport24.ru05:09

Стала известна зарплата Ордеца в «Динамо»

Чемпионат05:36

«Динамо» подписало контракт с защитником «Шахтера»

Metaratings06:14

«Динамо» объявило о переходе защитника «Шахтера»

Матч ТВ05:09

Московское «Динамо» подписало украинского защитника Ордеца

Спорт-Экспресс05:02

«Динамо» подписало украинского защитника «Шахтера»

Спорт день за днем05:57
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Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук

В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
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Политика

Лавров и глава МИД Швейцарии подвели итоги переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис провели переговоры в Москве.
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Общество

Собянин рассказал о развитии инновационных технологий в столице

Обновлено в 05:43
Происшествия

Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета

Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Экономика

Кудрин подтвердил угрозу социального взрыва из-за бедности

Глава Счетной палаты уточнил, что правительство принимает меры для стабилизации ситуации Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин во время интервью в программе "Познер" подтвердил, что в России существует риск социального взрыва из-за бедности, сообщает gazeta.ru.
Обновлено вчера в 02:32
Происшествия

Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу

Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Глушаковым

Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

У чекистов имеются трехэтажные особняки в поселке клубного типа «Лесная Бухта», который расположен на берегу Истринского водохранилища.
Обновлено в 03:47
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

Обновлено в 00:58
Экономика

Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»

Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес

«Мы до сих пор живем в средневековых понятиях»: Инна Маликова вступилась за женщин, которые и после 50 носят мини

Обновлено в 05:18
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено вчера в 08:50
Происшествия

Конвой принца Уильяма и Кейт Миддлтон сбил старушку

Полицейский мотоцикл, сопровождающий Уильяма и Кейт принца Уильяма и Кейт Миддлтон, сбил 83-летнюю женщину в Лондоне, передает Sun.
Обновлено в 01:47
Авто

Названы цены на обновленный Subaru Outback

Subaru Outback на российском рынке в отличие от модели 2018 года подорожала на 30 тысяч рублей и теперь доступна по цене от 2 689 000 рублей.
Обновлено вчера в 07:29
Экономика

Госдума приняла закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Обновлено в 05:54
Общество

Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО

Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Компания-виновница пожаров в Калифорнии выплатит $1 млрд компенсаций

Обновлено в 03:14
Политика

Закон о выращивании опийного мака в России прошел третье чтение

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, который разрешает выращивать опийный мак в научных и учебных целях, а также ради экспертной деятельности и производства лекарств, в том числе ветеринарных.
Обновлено в 06:17
Политика

Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

Обновлено в 06:12
Политика

В Кремле заявили о стагнации минских соглашений

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в процессе выполнения минских договоренностей наблюдается полный застой.
Обновлено в 05:51
Футбол

Леонид Слуцкий: «У Дзюбы есть только черное и белое»

Обновлено в 05:16
Происшествия

В ООН назвали Эр-Рияд виновным в смерти Хашукджи

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар представила доклад, в котором Саудовская Аравия была признана виновной в совершении внесудебной казни саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Турции.
Обновлено в 06:32
Политика

Кто виноват в крушении MH17 на Украине, сообщило следствие

Обновлено в 06:13
Происшествия

На Дальневосточном проспекте насмерть сбили женщину

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель автомобиля «Киа», 30-летний мужчина, совершил наезд на женщину 55-60 лет в зоне регулируемого пешеходного перехода возле дома №15 по Дальневосточному проспекту.
Обновлено в 06:20
Общество

Власти разъяснили порядок изъятия земель за нескошенную траву и мусор

Законопроект об изъятии земель у граждан за нескошенную траву и мусор, разработанный Минэкономразвития как мера борьбы с пожарами, не коснется граждан, проживающих в населенных пунктах или на территории садоводческих товариществ, говорится в пояснениях Росреестра, поступивших в РБК.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес

Ургант прокомментировал слова Малышевой о «детях-кретинах»

Обновлено в 05:16
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Больная раком Яковлева обратилась к поклонникам

Обновлено в 03:25
Авто

Представлен обновленный внедорожник Lexus GX

Компания Lexus представила обновлённый внедорожник GX. Модели подправили внешность и сохранили старый мотор.
Обновлено вчера в 11:16
Авто

В семействе BMW восьмой серии дебютировал Gran Coupe

Стоит сразу сказать, что новое BMW 8-Series Gran Coupe больше по габаритам, чем «двухдверка» этого семейства.
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Иван Николаевич Ордец
Украинский футболист
Украинский футболист, защитник клуба «Шахтёр» и национальной сборной Украины.
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