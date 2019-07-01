Футбол

Защитник сборной России Кудряшов перешел в футбольный клуб «Сочи»ТАСС 17:15

Футбольный клуб "Сочи" объявил о подписании соглашения с защитником сборной России Федором Кудряшовым. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба сочинского клуба.
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«Сочи» объявил о подписании Кудряшова

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