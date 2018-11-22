Футбол

Защитник сборной Португалии может пополнить состав «Ювентуса»
Матч ТВ
06:29

Защитник «Вулверхэмптона» и сборной Португалии Рубен Невеш может стать игроком «Ювентуса». Сообщается, что руководство туринского клуба уже провело встречу с представителем футболиста Жорже Мендешем.
Матч ТВ06:29

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Защитник сборной Португалии может пополнить состав «Ювентуса»

Матч ТВ06:29

Защитник сборной Португалии может пополнить состав «Ювентуса»

Sportbox.RU06:29

«Ювентус» может приобрести игрока сборной Португалии

Спорт-Экспресс06:15

«Ювентус» интересуется 21-летним хавбеком сборной Португалии. У них один агент с Роналду

Sport24.ru06:03
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Автоматически обработано 7116 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Футбол

РПЛ выступила против проведения матча в манеже Красноярска

Напомним, ранее бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) в виде исключения разрешило провести матч чемпионата России в крытом манеже в Красноярске.
Обновлено в 07:04
Футбол

СМИ анонсировали уход из «Спартака» Ханни и Адриано

Обновлено в 07:02
Футбол

Головин приступил к тренировкам в общей группе «Монако»

Российский футболист "Монако" Александр Головин приступил к тренировкам в общей группе, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:31
Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» в молодежном первенстве

Обновлено в 07:04
Футбол

Полузащитник «Барселоны»: «Будем рады, если Неймар вернется»

Полузащитник «Барселоны» Карлес Аленья высказался о возможном возвращении форварда «ПСЖ» Неймара в каталонский клуб.
Обновлено в 05:30
Футбол

Курбан Бердыев: «Хотелось бы видеть Полоза более подвижным на поле»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев рассказал о подготовке к матчу 15-го тура чемпионата России против «Анжи».
Обновлено в 06:34
Футбол

Насри тренируется с «Вест Хэмом»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Самир Насри тренируется с «Вест Хэмом».
Обновлено в 05:55
Футбол

Госдума разрешит иностранцам въезд в Россию без визы на Евро-2020

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект о предоставлении иностранным гражданам права на въезд в страну без оформления виз для посещения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 06:59
Футбол

Болельщики признали Дзюбу лучшим футболистом России в Лиге наций

На протяжении всех матчей Лиги наций УЕФА официальный партнер Российского футбольного союза проводил голосование среди болельщиков, чтобы определить лучшего игрока сборной России.
Обновлено в 05:37
Футбол

Инфантино ожидает, что ЧМ-2022 в Катаре станет лучшим в истории

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил надежду, что в 2022 году в Катаре состоится лучший чемпионат мира в истории.
Обновлено в 06:41
Футбол

Дрогба: «Моуринью с „Манчестер Сити“ выиграл бы АПЛ уже два-три раза»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба выразил мнение, что португальский тренер Жозе Моуринью, возглавляюший «Манчестер Юнайтед», стал бы чемпионом Англии уже несколько раз, если бы работал в «Манчестер Сити».
Обновлено в 05:38
Футбол

Суд отклонил апелляцию Бендтнера, игрок проведет 50 суток в тюрьме

Бывший нападающий лондонского "Арсенала", "Ювентуса" и сборной Дании Никлас Бендтнер приковорен к 50 суткам тюремного заключения за избиение таксиста.
Обновлено в 06:04
Футбол

Ибрагимович: «В „МЮ“ я чувствовал себя как Бенджамин Баттон»

Обновлено в 05:49
Футбол

Клубы Бундеслиги выступили против матчей в понедельник

Клубы Бундеслиги договорились об отмене матчей первенства страны по понедельникам, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:43
Футбол

Смоллинг хочет зарабатывать в «Манчестер Юнайтед» £ 120 тыс. в неделю

Как сообщает Daily Mail, 29-летний футболист готов остаться в команде, но при условии увеличения зарплаты с £ 80 тыс. до £ 120 тыс. в неделю (около € 134 тыс.).
Обновлено в 02:25
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Жорже Мендеш
Португальский футбольный агент. Возглавляет основанную им же в 1996 году компанию Gestao de Carreiras de Profissionais Desportivos SA или GestiFute International, под крылом которой находится около сотни профессиональных футболистов. Является агентом ряда известных футболистов, таких как Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Анхель ди Мария, Диего Коста, Хамес Родригес, Андре Гомеш и других, а также тренеров - Жозе Моуринью и Луиса Фелипе Сколари.
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Рубен Невиш
Португальский футболист
Португальский футболист, полузащитник клуба «Вулверхэмптон Уондерерс» и Сборной Португалии.
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