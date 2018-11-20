Футбол

Защитник сборной Белоруссии Володько перейдет в «Оренбург»
Бомбардир.ру
01:42

Защитник БАТЭ и сборной Белоруссии Максим Володько продолжит карьеру в «Оренбурге». Трансфер 26-летнего футболиста состоится в зимнее трансферное окно, по окончании чемпионата Белоруссии. Ранее сообщалось, что в услугах Володько был заинтересован клуб Серии А «Дженоа».
Бомбардир.ру01:42

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СМИ: «Оренбург» подписал защитника, на которого претендовал «Дженоа»

Sportbox.RU03:24

СМИ: «Оренбург» подписал защитника, на которого претендовал «Дженоа»

Матч ТВ03:24

СМИ: Защитник БАТЭ может перейти в «Оренбург»

RT на русском03:04

Им интересовалась «Дженоа». Игрок сборной Белоруссии перейдет в «Оренбург»

Спорт-Экспресс02:47

«Оренбург» рассматривает подписание защитника БАТЭ

Sport24.ru02:43

Защитник БАТЭ перейдёт в «Оренбург»

Чемпионат02:21

Защитник сборной Беларуси Володько перейдет в «Оренбург»

Sports.ruвчера в 22:40
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Футбол

Сборная России сыграет на повышение

Матч, который сегодня проведет сборная России, по ценности, конечно, не идет ни в какое сравнение с матчами, в которых она добывала всенародную любовь, прорываясь летом в четвертьфинал домашнего чемпионата мира, но и приравнивать его к обычной контрольной игре тоже неправильно.
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Промес забил четвертый гол за сборную Голландии

Игра завершилась со счетом 2:2. Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Голландии Квинси Промес забил в этой встрече первый гол гостей.
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Сотрудники МВД войдут в состав КДК РФС

В состав контрольно-дисциплинарного комитета РФС войдут представители МВД, сообщает телеграм-канал «Мутко против».
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15 российских клубов подозреваются в договорных матчах

Кипрская компания Androsports с января 2016 года провела серию договорных товарищеских матчей с участием 15 российских клубов.
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Защитник ЦСКА и сборной России Марио Фернандес вернется в строй к ближайшему матчу РПЛ.
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Прокуратура Франции открыла дело по поводу расизма в «ПСЖ»

Стало известно, что французская прокуратура начала расследование в отношении парижан.
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В Милане появилось граффити с изображением Роналду в радужных трусах

Обновлено в 04:50
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Пауло Дибала: «Все в сборной хотят возвращения Месси»

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«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Асколи» Нинковичу

Полузащитник «Асколи» Никола Нинкович попал в сферу интересов «Спартака».
Обновлено в 01:08
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Норвегия обыграла Кипр и вышла в дивизион В Лиги наций

В параллельном матче Болгария и Словения сыграли вничью - 1:1. Норвегия набрала 13 очков, заняла первое место, вышла в дивизион С и гарантировала себе участие в плей-офф Евро-2020 если не пробьется через основной турнир.
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Стивен Джеррард: «„Золотой мяч“ должен получить чемпион мира»

"Золотой мяч" должен достаться чемпиону мира, который стабильно играет на протяжении всего года, – цитирует France Football Джеррарда.
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Белорусский футболист, защитник клуба БАТЭ и сборной Белоруссии. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса. Максим Володько - один из тех игроков, которые одинаково хорошо могут сыграть и в атаке, и в обороне.
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