Футбол
Защитник молодежной сборной России подписал контракт с «Эспаньолой»МК-Спорт 06:25
Испанский клуб «Эспаньола» подписал защитника молодежной сборной России по футболу 19-летнего Романа Тугаринова. Об этом сообщает пресс-служба клуба в официальном Twitter-аккаунте. Отметим, что контракт футболиста и испанского клуба рассчитан на три года.
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