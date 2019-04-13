Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метровПетербургский дневник 07:35

Хозяева вышли победителями, сообщает пресс-служба команды с берегов Невы. В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота. Он хотел дать пас назад вратарю, но забросил мяч не туда.

Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров

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