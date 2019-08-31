Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте турнира. В дополнительное время встречи при счете 2:1 в пользу «Ростова» Чернов дважды вступил в игру и отбил мяч, летевший в пустые ворота. Сперва он успел отразить удар головой соперника, а потом среагировал на добивание.

Общество Посещаемость авиасалона МАКС побила абсолютный рекорд Рекорд дневной посещаемости установлен на международном авиационно-космическом салоне МАКС, который проходит в подмосковном Жуковском.

Футбол «Галатасарай» официально объявил о переговорах по трансферу Фалькао Начались официальные переговоры с Фалькао и клубом Монако о переходе нападающего в наш клуб, - говорится в сообщении пресс-службы Галатасарая, опубликованном в Twitter турецкого клуба.

Общество Ураган Дориан у берегов США усилился до четвертой категории из пяти Ураган Дориан, который приближается к побережью американского штата Флорида, усилился до четвертой категории (из пяти возможных), сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Авто В «АвтоВАЗе» назвали причины отказа от Lada Vesta в кузове «хэтчбек» Руководство «АвтоВАЗа» пояснило, что послужило причиной отказа от запуска серийного производства модели Lada Vesta в кузове «хэтчбек».

Политика Зеленский назвал условие для отставки нового правительства Украины Если новое правительство Украины не решит проблему, связанную с тарифами на коммунальные услуги, с ним придется «попрощаться».

Происшествия Тела погибших в крушении вертолета подняли со дна Клязьмы Спасатели подняли тела пилота и пассажира легкомоторного вертолета со дна Клязьминского водохранилища, сообщает в воскресенье Главное управление МЧС Московской области.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Единоборства Ломаченко победил Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии WBC Чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил британца Люка Кэмпбелла и завоевал чемпионский титул по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Наука Выращенный в лаборатории мини-мозг стал проявлять нейронную активность По прошествии 10 месяцев роста биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что искусственный мозг проявляет нейронную активность: ткань начала производить мозговые волны.

Политика Зеленский пожаловался на запрет ездить на работу на велосипеде Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы ездить на работу на велосипеде, но не делает этого из соображений безопасности.

Политика Путин обсудил с Меркель подготовку к саммиту в «нормандском формате» По информации официального представителя кабмина Штеффена Зайберта, стороны обсудили вопрос подготовки к саммиту в «нормандском формате», в котором примут участие Германия, Франция, Россия и Украина.

Политика Сенатор Мархаев напал на журналистку после вопроса о подпольных казино Член Совфеда от Иркутской области Вячеслав Мархаев напал на журналиста после вопроса о подпольных казино в Улан-Удэ.

Общество Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.

Шоу-бизнес 52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.

Происшествия Пострадавшая при аварии самолета в Подмосковье девочка прооперирована Девочка, пострадавшая в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, прооперирована, передает «Интерфакс».

Футбол Неймар согласился остаться в «ПСЖ» Нападающий «ПСЖ» Неймар согласился остаться в команде после того, как переговоры между парижским клубом и «Барселоной» не завершились успехом.

Экономика Грузия заняла 17-е место в мировом рейтинге экспортеров вина В мировом рейтинге стран-экспортеров вина Грузия заняла 17-е место по итогам 2018 года.