РПЛ

Lenta.ruLenta.ruЗащитник клуба РПЛ дважды спас пустые ворота

Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте турнира. В дополнительное время встречи при счете 2:1 в пользу «Ростова» Чернов дважды вступил в игру и отбил мяч, летевший в пустые ворота. Сперва он успел отразить удар головой соперника, а потом среагировал на добивание.
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