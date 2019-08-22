Футбол

Защитник «Зенита» Терентьев восстановился после травмыBookmaker-ratings.ru 05:38

Уфа — Зенит
24 августа
в 09:30
Чемпионат России
Стадион «Нефтяник»
Денис Терентьев рассказал о состоянии здоровья. Если вкратце: защитник «Зенита» готов сыграть в матче против «Уфы». По словам 27-летнего оборонца Дениса Терентьева, травма его больше не беспокоит.
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