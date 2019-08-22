Футбол
Защитник «Зенита» Терентьев восстановился после травмыBookmaker-ratings.ru 05:38
Денис Терентьев рассказал о состоянии здоровья. Если вкратце: защитник «Зенита» готов сыграть в матче против «Уфы». По словам 27-летнего оборонца Дениса Терентьева, травма его больше не беспокоит.
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Здоровье
Российские хирурги массово уволились из-за низкой зарплаты
Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
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Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Политика
Иркутская чиновница отрицает, что называла жителей Тулуна «бичевней»
Обновлено вчера в 07:44
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Политика
На границе России с Украиной усилили контроль из-за данных о чуме
Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе России с Украиной в связи с появлением сообщений в СМИ о вспышке инфекции, похожей на чуму, в украинской Авдеевке.
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Гаджеты
Удивительно, но Nokia обновит до Android 10 почти все свои смартфоны, включая сверхбюджетный Nokia 1
Бренд Nokia является, наверное, единственным (не считая, конечно, Google), который перевёл на Android Pie почти все свои смартфоны (кроме одной модели), учитывая даже те, которые вышли два года назад.
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Происшествия
В Екатеринбурге полицейских обвинили в изнасиловании девушки
Троим сотрудникам полиции Екатеринбурга предъявлено обвинение в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера.
Обновлено в 10:29
Происшествия
Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке
«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Футбол
«Реал» в Париже провел переговоры с «ПСЖ» по Неймару
Обновлено в 08:48
Политика
Песков заявил, что возвращение России в G8 не является самоцелью
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для России не является самоцелью возвращение к формату G8, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Несколько туристов погибли от удара молнии на юге Польши
Несколько человек погибли в результате удара молнии в группу туристов на горном массиве Гевонт (Западные Татры) на юге Польши, сообщает в четверг польский телеканал TVN24.
Обновлено в 09:23
Происшествия
МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321
В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) закончили расшифровывать черные ящики, взятые с аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 "Уральских авиалиний".
Обновлено в 10:36
Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:59
Экономика
Трамп снова раскритиковал действия ФРС США
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter написал, что Федеральная резервная система страны ставит Соединённые Штаты в невыгодное положение по сравнению с конкурентами.
Обновлено в 12:05
Музыка
Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде может стать последним
Новый фильм о Джеймсе Бонде будет называться No Time To Die. В прокат картина выйдет в апреле 2020 года.
Обновлено в 06:15
Происшествия
При пожаре в цехе по производству свечей в Петербурге пострадали двое
Число пострадавших при пожаре в цехе по производству свечей на территории склада в Петербурге возросло до двух, сообщил ТАСС представитель МЧС.
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Футбол
Федора Чалова вызвали в молодежную сборную России по футболу
Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года, которые состоятся в сентябре, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 09:50
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
В Калифорнии пассажирский самолет сгорел на взлетной полосе
По данным американских СМИ, самолет прервал взлет по неизвестным причинам, после чего загорелся на взлетно-посадочной полосе.
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Политика
Зеленский и Джонсон обсудили вопрос о возвращении России в G8
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь высказал свою позицию по вопросу о возобновлении формата G8 - на этот раз в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 09:43
Наука
В России спроектируют новое судно размагничивания
Объединенная судостроительная корпорация приступила к проектированию нового судна размагничивания для ВМФ России.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Футбол
«Наполи» заинтересовался Чаловым
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба.
Обновлено в 09:19
Политика
Грузия обвинила Россию в создании «атмосферы отчаяния»
Госминистр Грузии по примирению Кетеван Цихелашвили заявила, что Россия пытается создать в ее стране «атмосферу отчаяния», однако Тбилиси получает полномасштабную и солидарную поддержку международного сообщества, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 10:19
Футбол
«Астана» разгромила БАТЭ в плей-офф квалификации Лиги Европы
В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы казахстанская «Астана» принимала БАТЭ из Беларуси.
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