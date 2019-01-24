Футбол

Защитник «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную УкраиныГазета.Ru 13:59

Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий не вызван в сборную Украины, сообщает "Советский спорт". Футболист не поможет национальной команде в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против Португалии и Люксембурга.
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На официальной странице Федерации футбола Украины в Twitter
 был опубликован состав сборной страны на ближайшие матчи квалификации к Евро-2020, в которых команда Андрея Шевченко сыграет с Португалией (22 марта) и Люксембургом (25 марта).
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Футболист «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины

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Футболист «Зенита» Ракицкий не вызван в сборную Украины на матчи отбора ЧЕ-2020

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