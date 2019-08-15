Футбол
Защитник «Зенита» Маммана может перейти в «Сассуоло»REGNUM 07:32
Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана может перейти в итальянский клуб «Сассуоло». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио. Отмечается, что 23-летний аргентинский футболист близок к переходу в «Сассуоло» и уже в ближайшее время моет подписать контракт с итальянской командой.
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