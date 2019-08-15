Футболист «Зенита» Эмануэль Маммана в ближайшее время может стать игроком итальянского «Сассуоло», сообщает в своем твиттере журналист Джанлука Ди Марцио. В прошлом сезоне Маммана лишь шесть раз выходил на поле в матчах российской Премьер-Лиги из-за проблем со здоровьем.

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Защитник «Зенита» Маммана может перейти в «Сассуоло»

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