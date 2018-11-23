Футболист петербургского "Зенита" Бранислав Иванович рассказал корреспонденту РИА Новости Сергею Яременко, почему еще до чемпионата мира верил в Артема Дзюбу, по какой причине его экс-одноклубник по "Челси" Джон Терри не перешел в московский "Спартак", и когда Клаудио Маркизио сможет раскрыться в "Зените" на 100%.

с чего всё началось

Игра «Зенита» сильно зависит от форварда Александра Кокорина, считает защитник команды Бранислав Иванович. Кокорин находится в СИЗО «Бутырка» по подозрению в избиении нескольких людей.

Защитник «Зенита» Иванович рассказал о важности Кокорина для команды

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