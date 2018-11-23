Футбол

Защитник «Зенита» Иванович рассказал о важности Кокорина для команды
RT на русском
02:30

Игра «Зенита» сильно зависит от форварда Александра Кокорина, считает защитник команды Бранислав Иванович. Кокорин находится в СИЗО «Бутырка» по подозрению в избиении нескольких людей.
RT на русском02:30
с чего всё началось

Бранислав Иванович: Семак в чем-то похож на Виллаш-Боаша, и мне это нравится

Футболист петербургского "Зенита" Бранислав Иванович рассказал корреспонденту РИА Новости Сергею Яременко, почему еще до чемпионата мира верил в Артема Дзюбу, по какой причине его экс-одноклубник по "Челси" Джон Терри не перешел в московский "Спартак", и когда Клаудио Маркизио сможет раскрыться в "Зените" на 100%.
РИА Новости01:00

Подробнее о событии

Защитник «Зенита» Иванович: Нет Кокорина — нет футбола. Саша – замечательный человек

Фонтанка.Ру03:34

Защитник «Зенита» Иванович: Нет Кокорина — нет футбола

Невские Новости03:10

Защитник «Зенита» Иванович: Нет Кокорина — нет футбола

Мойка7803:02

Защитник «Зенита» Иванович рассказал о важности Кокорина для команды

RT на русском02:30

Иванович – о Кокорине: нет Саши – нет футбола, в «Зените» от него многое зависит

Чемпионат02:20

Защитник «Зенита» о Кокорине: «Нет Саши — нет футбола»

78.ru02:20

Иванович: в «Зените» от Кокорина многое зависит, нет Саши – нет футбола

РИА Новости01:43
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 03:44, Ашберн
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Яка Бийол: Хотим стать первой командой, обыгравшей «Ахмат» в Грозном

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал предстоящий матч 15-го тура премьер-лиги с Ахматом в Грозном.
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Хави не верит в возвращение Неймара в «Барселону»

По моему мнению, у Неймара нулевые шансы вернуться в «Барселону», — приводит слова Хави Cadena SER.
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Капитан «Спартака» Глушаков может перейти в «Крылья Советов»

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Миятович считает Модрича единственным претендентом на «Золотой мяч»

Бывший нападающий "Реала" Предраг Миятович назвал фаворита в борьбе за "Золотой мяч".
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Стивен Джеррард: «Клопп поможет „Ливерпулю“ выиграть АПЛ»

Бывший капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе.
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ИФАБ предложил внести ряд изменений в правила футбола

Международный совет футбольных ассоциаций (ИФАБ) рекомендует внести ряд изменений в правила игры, сообщает пресс-служба организации.
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Шевченко прокомментировал новость о завершении карьеры Дрогба

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал новость, что ивуарийский нападающий Дидье Дрогба завершил карьеру футболиста.
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Мюллер, Маттеус и Беккенбауэр вошли в зал славы немецкого футбола

По случаю 30-летнего юбилея первой победы немецкой женской сборной на чемпионате Европы в 1989 году в следующем году будет выбран состав Зала славы женского немецкого футбола.
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Люди всегда смотрели на меня по-другому и никогда не пытались сделать меня похожим на остальных. Я прилетел со своей собственной планеты.
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Бензема: «После ухода Роналду пришла моя очередь забивать голы»

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема считает, что после ухода Криштиану Роналду роль главного бомбардира команды ляжет на его плечи.
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Агент Шкртела оценил шансы своего клиента перейти в «Рейнджерс»

Агент защитника «Фенербахче» Мартина Шкртела Кароль Ксонто прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в «Рейнджерс».
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Блаттер призвал ФИФА начать расследование против Инфантино

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер отметил, что комитет по этике ФИФА должен начать расследование в отношении главы организации Джанни Инфантино.
Обновлено в 03:00
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Эллардайс может стать новым главным тренером сборной Ирландии

Экс-главный тренер сборной Англии Сэм Эллардайс может возглавить сборную Ирландии.
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Антон Миранчук: «Слезы на глазах, когда вспоминаю о невезении в матчах ЛЧ»

Помню по себе: когда команда идет на первом месте, каждый матч — особенно волнительный, ты по-другому на него настраиваешься.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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Бранислав Иванович
Сербский футболист
Сербский футболист, защитник, вице-капитан петербургского клуба «Зенит» и игрок сборной Сербии. 14 ноября 2017 года провёл свой 100 матч за сборную Сербии по футболу. Один из лучших и результативных защитников в истории «Челси», Английской Премьер-лиги и в истории сборной Сербии.
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