Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Tuttosport, одним из вариантов продолжения карьеры для 21-летнего футболиста является «Зенит».

Защитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Зените»

Общество Детские пособия начнут выплачивать до трех лет Принят закон, который даст большему количеству семей право на «детские» выплаты и продлит их срок.

Общество Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.

Политика Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.

Спорт Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.

Кино Умер голландский актер Рутгер Хауэр Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.

Наука Ученые назвали смертельно опасный популярный продукт Уточняется, что 1974 года специалисты предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который содержится в тысячи различных продуктов, включая диетические безалкогольные напитки.

Авто «Автотор» построит в России новый автомобильный завод «Автотор» планирует построить в Калининградской области еще одно предприятие мощностью 50 тыс. автомобилей в год, которое откроется в 2020 году.

Происшествия Гудкова вызвали в московский СК 24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.

Политика В Италии назвали развал ДРСМД «плохой новостью» для Европы Заместитель председателя Европейского парламента Фабио Массимо Кастальдо в беседе с газетой «Известия» назвал развал Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заключённый между Россией и США, «плохой новостью» для Европы.

Экономика Госдума запретила выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья Главное решение — потребительские микрозаймы не получится выдавать под залог жилья или доли в нем. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивает, что изменения позволять пресечь охватившую регионы волну жилищного рейдерства.

Космос В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.

Политика Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17 Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.

Происшествия Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29 "По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.

Армия и оружие Командованию авиацентра внесли представление после «полета» мэра Липецка на Ми-8 Военная прокуратура Западного военного округа внесла представление об устранении нарушений в адрес командования Липецкого авиацентра (в/ч 62632) после проверки видеоролика на YouTube, где мэр Липецка Евгения Уваркина и топ-менеджмент ГК «Трио» якобы совершают полет на вертолете ВВС России.

Происшествия В Подмосковье задержана банда Олега Черного Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, возглавлял ячейку известный в уголовных кругах 49-летний гражданин по прозвищу Олег Черный.

Общество Роскачество проверило соблюдение магазинами правил продажи молочки Роскачество проверило, как магазины страны соблюдают новые правила продажи молочной продукции. О результатах сообщает РИА Новости.

Шоу-бизнес Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.

Происшествия В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.

Экономика Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.