Футбол
Защитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Зените»Чемпионат 04:20
Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Tuttosport, одним из вариантов продолжения карьеры для 21-летнего футболиста является «Зенит».
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
Общество
Детские пособия начнут выплачивать до трех лет
Принят закон, который даст большему количеству семей право на «детские» выплаты и продлит их срок.
Обновлено в 02:45
Общество
Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву
Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.
Обновлено в 03:01
Игры
THQ Nordic представит 4 новых игры на Gamescom 2019
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Арестован директор горевшего детского лагеря «Холдоми»
Обновлено в 04:20
Политика
Минюст: Россия не признает решений арбитражей по «крымским» искам
Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.
Обновлено в 01:44
Спорт
Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов, телеведущая Ольга Бузова и хоккеист Александр Овечкин возглавили список самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет по версии издания Forbes.
Обновлено в 03:29
Кино
Умер голландский актер Рутгер Хауэр
Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 13:12
Наука
Ученые назвали смертельно опасный популярный продукт
Уточняется, что 1974 года специалисты предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который содержится в тысячи различных продуктов, включая диетические безалкогольные напитки.
Обновлено вчера в 04:17
Авто
«Автотор» построит в России новый автомобильный завод
«Автотор» планирует построить в Калининградской области еще одно предприятие мощностью 50 тыс. автомобилей в год, которое откроется в 2020 году.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Гудкова вызвали в московский СК
24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.
Обновлено в 04:19
Политика
В Италии назвали развал ДРСМД «плохой новостью» для Европы
Заместитель председателя Европейского парламента Фабио Массимо Кастальдо в беседе с газетой «Известия» назвал развал Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заключённый между Россией и США, «плохой новостью» для Европы.
Обновлено вчера в 18:15
Кино
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль»
В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
Обновлено в 00:47
Экономика
Госдума запретила выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья
Главное решение — потребительские микрозаймы не получится выдавать под залог жилья или доли в нем. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивает, что изменения позволять пресечь охватившую регионы волну жилищного рейдерства.
Обновлено вчера в 06:23
Космос
В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида
В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:25
Гаджеты
Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре
Обновлено вчера в 22:46
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия
В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29
"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие
Командованию авиацентра внесли представление после «полета» мэра Липецка на Ми-8
Военная прокуратура Западного военного округа внесла представление об устранении нарушений в адрес командования Липецкого авиацентра (в/ч 62632) после проверки видеоролика на YouTube, где мэр Липецка Евгения Уваркина и топ-менеджмент ГК «Трио» якобы совершают полет на вертолете ВВС России.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
В Подмосковье задержана банда Олега Черного
Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, возглавлял ячейку известный в уголовных кругах 49-летний гражданин по прозвищу Олег Черный.
Обновлено в 03:56
Космос
Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео
Обновлено в 03:25
Армия и оружие
Завершились ходовые испытания российского боевого робота «Маркер»
Завершены ходовые испытания нового российского боевого робота «Маркер» на гусеничном ходу.
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Роскачество проверило соблюдение магазинами правил продажи молочки
Роскачество проверило, как магазины страны соблюдают новые правила продажи молочной продукции. О результатах сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:14
Экономика
Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян
Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Задело за живое: Собчак показала Шнурову ягодицы
Конфликт между музыкантом и телеведущей начался в декабре прошлого года после того, как Шнуров опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и актера Максима Виторгана.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненого в Анкаре дипломата
Врачи оценивают состояние раненого советника посольства Белоруссии в Турции после проведенной экстренной операции как тяжелое.
Обновлено в 02:19
Экономика
Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей
Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Сочи после сильных ливней сошел сель
В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошел сель по ручью Безымянный.
Обновлено в 02:16