Футбол

Защитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Зените»Чемпионат 04:20

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал может сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает Tuttosport, одним из вариантов продолжения карьеры для 21-летнего футболиста является «Зенит».
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Источник: защитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Зените»

Спорт-Экспресс03:57

«Зенит» хочет усилиться защитником «Ювентуса»

Евро-футбол.ру04:21

Защитник «Ювентуса» может продолжить карьеру в «Зените»

Чемпионат04:20

«Зенит» интересуется футболистом «Ювентуса»

РИА Новости04:23

СМИ: «Зенит» может приобрести защитника «Ювентуса»

Sportbox.RU03:12

СМИ: «Зенит» может приобрести защитника «Ювентуса»

Матч ТВ03:12

Tuttosport: «Зенит» проявляет интерес к защитнику «Ювентуса»

Bobsoccer02:21
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 04:39, Вашингтон
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Принят закон, который даст большему количеству семей право на «детские» выплаты и продлит их срок.
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Соперник боксера Дадашева прокомментировал смерть россиянина

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Названы сроки возвращения «устойчивого» лета в Москву

Устойчивые летние температуры вернутся в Москву к середине следующей недели, сообщил ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 25 июля.
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THQ Nordic представит 4 новых игры на Gamescom 2019

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Арестован директор горевшего детского лагеря «Холдоми»

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Россия не признает законность всех решений арбитражей по поданным искам, связанным с присоединением Крыма.
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Forbes представил рейтинг самых успешных российских звезд

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Умер голландский актер Рутгер Хауэр

Звезда фильма "Бегущий по лезвию" (Blade Runner) Рутгер Хауэр скончался у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни, сообщает Variety.
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Уточняется, что 1974 года специалисты предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств в результате употребления аспартама, который содержится в тысячи различных продуктов, включая диетические безалкогольные напитки.
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Авто

«Автотор» построит в России новый автомобильный завод

«Автотор» планирует построить в Калининградской области еще одно предприятие мощностью 50 тыс. автомобилей в год, которое откроется в 2020 году.
Обновлено в 02:21
Происшествия

Гудкова вызвали в московский СК

24 июля следователи возбудили уголовное дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий после несогласованных митингов в Москве.
Обновлено в 04:19
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Заместитель председателя Европейского парламента Фабио Массимо Кастальдо в беседе с газетой «Известия» назвал развал Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заключённый между Россией и США, «плохой новостью» для Европы.
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В Сети появился трейлер российского сериала «Чернобыль».
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Экономика

Госдума запретила выдавать потребительские микрозаймы под залог жилья

Главное решение — потребительские микрозаймы не получится выдавать под залог жилья или доли в нем. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркивает, что изменения позволять пресечь охватившую регионы волну жилищного рейдерства.
Обновлено вчера в 06:23
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В ближайшие часы около Земли пролетят два больших астероида

В любом случае волноваться не стоит: NASA не причислило этот астероид к опасным, так как его шансы на столкновение с Землей слишком ничтожны.
Обновлено вчера в 07:46
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента

Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:25
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Samsung выпустит Galaxy Fold в сентябре

Обновлено вчера в 22:46
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Происшествия

В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29

"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Армия и оружие

Командованию авиацентра внесли представление после «полета» мэра Липецка на Ми-8

Военная прокуратура Западного военного округа внесла представление об устранении нарушений в адрес командования Липецкого авиацентра (в/ч 62632) после проверки видеоролика на YouTube, где мэр Липецка Евгения Уваркина и топ-менеджмент ГК «Трио» якобы совершают полет на вертолете ВВС России.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия

В Подмосковье задержана банда Олега Черного

Как сообщила начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Татьяна Петрова, возглавлял ячейку известный в уголовных кругах 49-летний гражданин по прозвищу Олег Черный.
Обновлено в 03:56
Космос

Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео

Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Завершились ходовые испытания российского боевого робота «Маркер»

Завершены ходовые испытания нового российского боевого робота «Маркер» на гусеничном ходу.
Обновлено вчера в 23:55
Общество

Роскачество проверило соблюдение магазинами правил продажи молочки

Роскачество проверило, как магазины страны соблюдают новые правила продажи молочной продукции. О результатах сообщает РИА Новости.
Обновлено в 03:14
Экономика

Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян

Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
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Итальянский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Модена в регионе Эмилия-Романья. «Сассуоло» основан в 1920 году, домашние матчи проводит на стадионе «Мапеи», вмещающем 23 717 зрителей. Наивысшим достижением клуба вплоть до сезона 2012/13 стал выход в Серию B в сезоне 2007/08. Чемпион Серии B сезона 2012/13.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, пятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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