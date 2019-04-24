Футбол
Защитник «Ювентуса» лайкнул комментарий с призывом уволить АллегриСпорт-Экспресс 03:35
Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу лайкнул комментарий болельщика с призывом отправить в отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри, информирует CalcioNews24. Теперь 24-летний португалец может получить дисциплинарное наказание.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:01, Ашберн
Политика
Путин упростил получение гражданства России жителями ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено в 08:06
Общество
Журнал People назвал самую красивую женщину года
Американская актриса, продюсер и общественный деятель Дженнифер Гарнер признана самой красивой женщиной года по версии журнала People.
Обновлено в 10:28
Политика
Путин назвал «абсолютно решаемой» цель войти в топ-5 экономик мира
Президент Владимир Путин считает, что обозначенная для России цель войти в пятерку наиболее развитых экономик мира является «абсолютно решаемой», но для того, чтобы достичь этого, следует поднять производительность труда и улучшать структуру экономики.
Обновлено в 10:04
Технологии
В США беспилотникам разрешили доставлять посылки
Разрешение на доставку посылок беспилотниками на территории США получила компания Wing.
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Эрдоган выразил соболезнования потомкам османских армян
Глава республики выразил надежду, что однажды турки и армяне смогут укрепить свои отношения Лидер Турции Тайип Эрдоган выразил соболезнования потомкам армян, погибших в Османской империи в 1915 году, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 11:53
Авто
Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России
Компания Renault расширила гамму комплектаций кроссовера Kaptur 2019 модельного года.
Обновлено в 05:52
Футбол
«Краснодар-2» и «Ротор» разошлись миром
В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Краснодар-2» принимал волгоградский «Ротор».
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
Общество
В Москве побит семилетний температурный рекорд
Температура воздуха в Москве 24 апреля побила рекорд для этого дня за семь лет.
Обновлено в 11:14
Происшествия
В Канаде сошел с рельсов поезд с токсичными веществами
Обновлено в 09:49
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Космос
«Кошка» на поверхности кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко
Космический аппарат ESA «Rosetta» проводил съемку кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко со всех ракурсов с расстояния от 5 миллионов километров до 20 метров.
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Трамп направил военных на границу США с Мексикой
Обновлено в 08:27
Общество
Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти
Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
В ходе своего визита на американский авианосец USS Abraham Lincoln в Средиземном море посол США в РФ Джон Ханстман заявил: авианосные группы США показывают Москве, что она должна прекратить «дестабилизировать» ситуацию в мире, если стремится к улучшению отношений с Вашингтоном.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Москве задержали репетитора музыки за избиение ученицы
Обновлено в 07:19
Политика
Владимир Путин дал старт отгрузке СПГ на заводе «Криогаз – Высоцк»
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля дал старт первой отгрузке продукции по производству сжиженного природного газа (СПГ) на заводе «Криогаз – Высоцк» в Ленобласти.
Обновлено в 09:24
Авто
Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300
По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.
Обновлено вчера в 23:35
Футбол
ФК «Уфа» на выезде сыграет с «Рубином»: история встреч
25-й тур РПЛ футбольный клуб «Уфа» проведет на выезде с казанским «Рубином».
Обновлено вчера в 22:23
Политика
В Германии на немецком языке издадут доклад Мюллера
Немецкое издательство Ullstein Verlag работает над переводом доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы, которое приписывают России.
Обновлено в 11:19
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что Дмитрий Тарасов никогда не давал ей денег
Ольга Бузова стала героиней нового выпуска YouTube-шоу Ксении Собчак «Осторожно, Собчак!».
Обновлено в 10:17
Политика
В администрации Порошенко нашли способ сорвать инаугурацию Зеленского
Администрация президента Украины Петра Порошенко нашла способ сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Рудинштейн обеспокоен здоровьем Пугачевой и Джигарханяна
Известно, что Марк Григорьевич сам часто ложится на обследования, а последние 10 лет «сидит» на инсулине, передает «Экспресс газета».
Обновлено в 06:23
Происшествия
В Чечне женщина продала младенца за 400 тысяч рублей
Уроженка Ингушетии привезла младенца в Урус-Мартановский район Чечни, где продала его за 400 тысяч рублей местной жительнице.
Обновлено в 08:46
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46