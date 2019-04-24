Футбол
Защитник «Ювентуса» лайкнул комментарий с призывом уволить АллегриСпорт-Экспресс 03:35
Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу лайкнул комментарий болельщика с призывом отправить в отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри, информирует CalcioNews24. Теперь 24-летний португалец может получить дисциплинарное наказание.
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Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
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Обновлено вчера в 17:52
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Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери
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Обновлено вчера в 06:22
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Путин подписал закон об ужесточении наказания за бегство с места ДТП
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Обновлено в 03:16
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Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
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Во Владивостоке встретили Ким Чен Ына
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Хоккеисты Гусев и Зайцев вызваны в сборную России на чемпионат мира
Федерация хоккея России (ФХР) вызвала в сборную России для участия в чемпионате мира-2019 нападающего Никиту Гусева и защитников Никиту Зайцева и Игоря Ожиганова.
Обновлено в 03:19
Авто
Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
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В нескольких регионах России разрешат криптовалюту
Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено вчера в 19:55
Транспорт
Ребенок детской лопаткой попытался отремонтировать дорогу в Омске
Как выяснилось, юный «дорожник» попытался засыпать ямы на проезжей части вблизи дома, в котором живет.
Обновлено в 02:18
Авто
Автомобили Lada начали продавать в Монголии
В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено вчера в 17:25
Общество
Публичные слушания по программе реновации прошли еще в пяти районах
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
В Екатеринбурге на подростков упала рекламная конструкция
Обновлено вчера в 15:57
Общество
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Специалисты отметили, что благодаря дождям в городе станет немного свежее, передаёт центр погоды «Фобос».
Обновлено в 02:58
Политика
Парубий не оставит пост спикера Рады, пока не подпишет закон о языке
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий сообщил об инициативе депутатов о его отставке и пообещал поставить этот вопрос на голосование, но не ранее, чем будет принят закон о языке.
Обновлено в 03:35
Энергетика
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Обновлено вчера в 20:43
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
МИД: Киев отказывается обсуждать инцидент в Керченском проливе
Украина уходит от предметного обсуждения ситуации в Керченском проливе и продолжает использовать ее в пропагандистских целях.
Обновлено в 05:09
Экономика
За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Армия и оружие
Россия призвала НАТО отказаться от военной активности у её границ
«Важным условием для снижения напряжённости может стать прекращение дестабилизирующей активности вооружённых сил блока вблизи западных границ России, размещения дополнительных войск и объектов военной инфраструктуры в странах Балтии, Восточной Европе, наращивания военного присутствия в Чёрном море», — заявил он.
Обновлено в 05:12
Кино
Подарок для фанатов Marvel: Первые рецензии на «Мстители: Финал»
Обновлено в 04:10
Религия
Чистый четверг 2019 — подготовка к Пасхе, приметы и традиции Великого четверга
Чистый четверг 25 апреля 2019 года: подготовка к Пасхе В Чистый четверг символическое значение имеет всё, связанное с мытьем, уборкой, водой и купанием.
Обновлено вчера в 19:36
Политика
Поставки С-400 в Турцию запланированы на июль
Обновлено в 05:20
Общество
РЖД показали новый купейный вагон с душем и холодильником
Обновлено вчера в 04:27
Футбол
Джикия попал в ворота ударом с крыши стадиона «Спартака»
Обновлено в 05:09