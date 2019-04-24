Футбол

Защитник «Ювентуса» лайкнул комментарий с призывом уволить АллегриСпорт-Экспресс 03:35

Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу лайкнул комментарий болельщика с призывом отправить в отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри, информирует CalcioNews24. Теперь 24-летний португалец может получить дисциплинарное наказание.
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Канселу лайкнул комментарий в соцсети с призывом уволить Аллегри

Советский спорт05:30

Канселу поставил лайк комментарию об увольнении Аллегри

Бомбардир.ру02:58

Защитник «Ювентуса» лайкнул комментарий с призывом уволить Аллегри

Спорт-Экспресс03:35

Защитник «Ювентуса» лайкнул комментарий в соцсети с призывом уволить Аллегри

Чемпионат03:21

Канселу поставил лайк твиту с призывом уволить Аллегри

Soccer.ru02:53

Защитник «Ювентуса» Канселу лайкнул комментарий об увольнении Аллегри

Sport24.ru02:14

Игрок «Ювентуса» повторил ошибку Глушакова в отношениях с тренером

Газета.Ru04:41
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