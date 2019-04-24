Футбол

Защитник «Ювентуса» лайкнул комментарий с призывом уволить АллегриСпорт-Экспресс 03:35

Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу лайкнул комментарий болельщика с призывом отправить в отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри, информирует CalcioNews24. Теперь 24-летний португалец может получить дисциплинарное наказание.
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Канселу лайкнул комментарий в соцсети с призывом уволить Аллегри

Советский спорт05:30

Канселу поставил лайк комментарию об увольнении Аллегри

Бомбардир.ру02:58

Защитник «Ювентуса» лайкнул комментарий с призывом уволить Аллегри

Спорт-Экспресс03:35

Защитник «Ювентуса» лайкнул комментарий в соцсети с призывом уволить Аллегри

Чемпионат03:21

Канселу поставил лайк твиту с призывом уволить Аллегри

Soccer.ru02:53

Защитник «Ювентуса» Канселу лайкнул комментарий об увольнении Аллегри

Sport24.ru02:14

Игрок «Ювентуса» повторил ошибку Глушакова в отношениях с тренером

Газета.Ru04:41
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Космос

Китайский луноход «Юйту-2» сделал новые снимки обратной стороны Луны

Обновлено в 06:34
Политика

Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один

Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Здоровье

Россияне стали вдвое меньше пить

«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 л на душу населения с 18 л в 2011 году, то есть почти в два раза», — цитирует доклад ведомства «Интерфакс».
Обновлено в 04:58
Наука

Найден способ распознать рак легких до появления первых симптомов

Сотрудники Бостонского университета нашли способ определить онкологию легких еще до начальных симптомов, чтобы предотвратить развитие болезни.
Обновлено в 05:08
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Общество

Кадастровая палата прояснила ситуацию с «налогом на теплицы»

Россияне обязаны платить налог на имущество только за те хозяйственные постройки, включая теплицы, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Обновлено в 01:00
Космос

Землетрясение на Марсе впервые зафиксировал сейсмометр

Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

Обновлено в 05:04
Политика

Песков: Путин не видел призыв рабочих «Севмаша» об отставке архангельского губернатора

Обновлено в 07:03
Авто

Tesla выпустит модернизированные версии Model S и Model X

Американская компания Tesla выпустила модернизированные версии Model S и Model X. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Обновлено в 01:36
Происшествия

Братьев Навальных вызвали во французский суд по их иску к Ив Роше

Все изменилось, видимо, когда ЕСПЧ принял решение, признавшее приговор по делу Ив Роше незаконным, это решение вступило в законную силу, было признано Россией, а братья Навальные получили компенсацию.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Замглавы Чесменского района задержан по подозрению во взятках

В Чесменском районе задержали заместителя главы администрации Константина Гнипу. Против него возбудили уголовное дело.
Обновлено в 07:03
Футбол

Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:06
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:41
Технологии

В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Общество

Похолодание придет в Москву на Пасху

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Политика

Ким Чен Ына накормят икрой, пельменями и борщом во Владивостоке

Обновлено в 05:55
Футбол

На матче «Зенита» и «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителей

Обновлено в 05:51
Политика

В Кремле рассказали, как Путин будет работать с Зеленским

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин будет выстраивать отношения с Киевом после победы Владимира Зеленского на украинских выборах.
Обновлено в 06:29
Космос

Завершено проектирование новейшего российского самолёта Ил-96-500Т

Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.
Обновлено вчера в 09:07
Политика

Песков прокомментировал письмо Зеленскому по делу Вышинского

Нужно подождать и услышать заявления или увидеть действия, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя письмо журналистов Зеленскому с просьбой освободить Вышинского.
Обновлено в 06:27
Авто

Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России

Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Nissan Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская похвалилась знакомством с Пугачевой

Снимок символичный: сама Цымбалюк-Романовская в скором времени развелась с супругом и стала встречаться с Шаляпиным, Алла Борисовна тоже оставила короля российской эстрады и нашла свое счастье с Максимом Галкиным.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие

В Генштабе заявили о завершении военной фазы конфликта в Сирии

«Герасимов заявил, что военная фаза конфликта в Сирии уже завершена», — уточняет агентство Nation News.
Обновлено в 05:39
Происшествия

МВД заплатит 4 млн рублей за инспектора, который насиловал детей

Обновлено в 07:17
Шоу-бизнес

Первые снимки ребенка Меган Маркл и принца Гарри появятся в глянце

Первые снимки ребенка Меган Маркл и принца Гарри появятся в глянце Меган Маркл в очередной раз нарушит традицию.
Обновлено в 07:03
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Apple попросила отсрочить исправление принадлежности Крыма

Компания Apple попросила отсрочить исправление территориальной принадлежности Крыма в приложении «Карты».
Обновлено в 06:42
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Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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