Футбол
Защитник «Ювентуса» лайкнул комментарий с призывом уволить АллегриСпорт-Экспресс 03:35
Защитник "Ювентуса" Жоау Канселу лайкнул комментарий болельщика с призывом отправить в отставку главного тренера команды Массимилиано Аллегри, информирует CalcioNews24. Теперь 24-летний португалец может получить дисциплинарное наказание.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 07:32, Ашберн
Политика
Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один
Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.
Обновлено вчера в 21:59
Здоровье
Россияне стали вдвое меньше пить
«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 л на душу населения с 18 л в 2011 году, то есть почти в два раза», — цитирует доклад ведомства «Интерфакс».
Обновлено в 04:58
Наука
Найден способ распознать рак легких до появления первых симптомов
Сотрудники Бостонского университета нашли способ определить онкологию легких еще до начальных симптомов, чтобы предотвратить развитие болезни.
Обновлено в 05:08
Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Общество
Кадастровая палата прояснила ситуацию с «налогом на теплицы»
Россияне обязаны платить налог на имущество только за те хозяйственные постройки, включая теплицы, которые зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Обновлено в 01:00
Космос
Землетрясение на Марсе впервые зафиксировал сейсмометр
Обновлено вчера в 17:46
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Политика
Песков: Путин не видел призыв рабочих «Севмаша» об отставке архангельского губернатора
Обновлено в 07:03
Авто
Tesla выпустит модернизированные версии Model S и Model X
Американская компания Tesla выпустила модернизированные версии Model S и Model X. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Обновлено в 01:36
Происшествия
Братьев Навальных вызвали во французский суд по их иску к Ив Роше
Все изменилось, видимо, когда ЕСПЧ принял решение, признавшее приговор по делу Ив Роше незаконным, это решение вступило в законную силу, было признано Россией, а братья Навальные получили компенсацию.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Замглавы Чесменского района задержан по подозрению во взятках
В Чесменском районе задержали заместителя главы администрации Константина Гнипу. Против него возбудили уголовное дело.
Обновлено в 07:03
Футбол
Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО
Обновлено в 06:06
Происшествия
Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
Обновлено в 03:41
Технологии
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Футбол
На матче «Зенита» и «Динамо» ожидается до 44 тысяч зрителей
Обновлено в 05:51
Политика
В Кремле рассказали, как Путин будет работать с Зеленским
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин будет выстраивать отношения с Киевом после победы Владимира Зеленского на украинских выборах.
Обновлено в 06:29
Космос
Завершено проектирование новейшего российского самолёта Ил-96-500Т
Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.
Обновлено вчера в 09:07
Политика
Песков прокомментировал письмо Зеленскому по делу Вышинского
Нужно подождать и услышать заявления или увидеть действия, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя письмо журналистов Зеленскому с просьбой освободить Вышинского.
Обновлено в 06:27
Авто
Nissan отзывает кроссоверы Terrano в России
Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Nissan Terrano из-за дефекта в тормозной системе.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская похвалилась знакомством с Пугачевой
Снимок символичный: сама Цымбалюк-Романовская в скором времени развелась с супругом и стала встречаться с Шаляпиным, Алла Борисовна тоже оставила короля российской эстрады и нашла свое счастье с Максимом Галкиным.
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
В Генштабе заявили о завершении военной фазы конфликта в Сирии
«Герасимов заявил, что военная фаза конфликта в Сирии уже завершена», — уточняет агентство Nation News.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
Первые снимки ребенка Меган Маркл и принца Гарри появятся в глянце
Первые снимки ребенка Меган Маркл и принца Гарри появятся в глянце Меган Маркл в очередной раз нарушит традицию.
Обновлено в 07:03
Политика
Apple попросила отсрочить исправление принадлежности Крыма
Компания Apple попросила отсрочить исправление территориальной принадлежности Крыма в приложении «Карты».
Обновлено в 06:42