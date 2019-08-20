Сделка по защитнику Даниеле Ругани между каталонской "Барселоной" и туринским "Ювентусом" сорвалась. Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, сине-гранатовые отказались включать в сделку по 25-летнему итальянцу своего защитника Хуана Миранду.

Защитник «Ювентуса» Ругани не перейдет в «Барселону»

Политика Рассмотрение жалобы на арест Вышинского снова перенесли Рассмотрение жалобы на продление ареста Кирилла Вышинского в очередной раз отложено.

Политика Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.

Политика Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата» Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.

Происшествия Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.

Экономика Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.

Политика Путин впервые прокомментировал протесты в Москве Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.

Армия и оружие Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.

Происшествия Тамбовская легкоатлетка скончалась во время пробежки Многократная чемпионка области и призер ЦФО, легкоатлетка Маргарита Плавунова ушла из жизни в возрасте 25 лет.

Армия и оружие Сообщается о создании транспортника для Минобороны на смену Ан-12 Перспективный средний военно-транспортный самолет должен прийти на смену устаревшего Ан-12, который уже не соответствует требованиям времени.

Гаджеты Android не нужен. Создана операционка, которая работает быстрее Разработчики из компании Cloudmosa представили облачную операционную систему Puffin OS, которая, по их словам, работает быстрее Android.

Происшествия СК провел обыск у одного из участников акции 27 июля в Москве Сотрудники СК провели обыск в доме участника несогласованной акции в Москве 27 июля Виктора Кириленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.

Политика Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.

Транспорт Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный рейс Новый аэропорт Саратова Гагарин принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа».

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Политика В США выразили сожаление в связи с освобождением иранского танкера Вашингтон выражает сожаление в связи с отказом Гибралтара продлевать срок задержания иранского танкера Grace1 и освобождением судна.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Транспорт Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер В докладе Минэкономразвития указывается, что среднее снижение аварийности при установке камер частных компаний достигает 19%, а с государственными камерами этот показатель не выше 15%.

Экономика Власти США задумали снизить налог на зарплату Возможность краткосрочного сокращения налога на заработную плату рассматривает администрация президента США Дональда Трампа для предотвращения возможной рецессии.

Культура Apple потратила 6 млрд долларов на производство своих шоу и фильмов Корпорация Apple потратила порядка шести миллиардов долларов на производство своих оригинальных шоу и фильмов.