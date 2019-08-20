Футбол

Защитник «Ювентуса» Ругани не перейдет в «Барселону»Газета.Ru 02:25

1 фото
Сделка по защитнику Даниеле Ругани между каталонской "Барселоной" и туринским "Ювентусом" сорвалась. Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, сине-гранатовые отказались включать в сделку по 25-летнему итальянцу своего защитника Хуана Миранду.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Защитник «Ювентуса» Ругани не перейдет в «Барселону»

Газета.Ru02:25

«Ювентус» и «Барселона» не смогли договориться по Ругани

Sport24.ruвчера в 23:12

«Ювентус» надеется, что «Барселона» сделает новое предложение по Ругани

Евро-футбол.рувчера в 15:00

«Барселона» отказалась от трансфера Ругани, на игрока претендует «Рома»

Спорт-Экспрессвчера в 21:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 05:30, Ашберн
Политика

Рассмотрение жалобы на арест Вышинского снова перенесли

Рассмотрение жалобы на продление ареста Кирилла Вышинского в очередной раз отложено.
Обновлено в 04:34
Политика

Медведев уволил замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил находящегося под следствием заместителя председателя Пенсионного фонда России Алексея Иванова.
Обновлено в 04:38
Политика

Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Двое украинских моряков умерли от метилового спирта на Кубани

Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
Экономика

Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях

Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Политика

Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Президент РФ Владимир Путин во время визита во Францию прокомментировал протестные акции, прошедшие в Москве в июле и августе.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие

Две мониторинговые станции в России сообщили о перебоях со связью

Две российские станции, входящие в международную систему мониторинга ядерных испытаний, перестали передавать данные 10 августа из-за перебоев со связью.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия

Тамбовская легкоатлетка скончалась во время пробежки

Многократная чемпионка области и призер ЦФО, легкоатлетка Маргарита Плавунова ушла из жизни в возрасте 25 лет.
Обновлено в 05:05
Футбол

Шюррле – о победе над ЦСКА: было весело. Спасибо болельщикам

Обновлено в 03:55
Армия и оружие

Сообщается о создании транспортника для Минобороны на смену Ан-12

Перспективный средний военно-транспортный самолет должен прийти на смену устаревшего Ан-12, который уже не соответствует требованиям времени.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Российскую девочку затянуло в трубу бассейна в Турции

Обновлено в 02:41
Гаджеты

Android не нужен. Создана операционка, которая работает быстрее

Разработчики из компании Cloudmosa представили облачную операционную систему Puffin OS, которая, по их словам, работает быстрее Android.
Обновлено вчера в 10:36
Культура

Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию

Обновлено вчера в 21:16
Происшествия

СК провел обыск у одного из участников акции 27 июля в Москве

Сотрудники СК провели обыск в доме участника несогласованной акции в Москве 27 июля Виктора Кириленко в рамках уголовного дела о массовых беспорядках.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Двое детей ушли на рыбалку в Югре и пропали

Обновлено в 02:49
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Общество

Митинг-концерт к 350-летию флага России пройдет на Сахарова 24 августа

Обновлено в 04:26
Игры

Почти Civilization: SEGA анонсировала Humankind

Обновлено вчера в 15:13
Транспорт

Аэропорт Гагарин в Саратове принял первый регулярный рейс

Новый аэропорт Саратова Гагарин принял первый плановый рейс из Москвы. Его выполнила авиакомпания «Победа».
Обновлено в 03:08
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено вчера в 12:49
Политика

В США выразили сожаление в связи с освобождением иранского танкера

Вашингтон выражает сожаление в связи с отказом Гибралтара продлевать срок задержания иранского танкера Grace1 и освобождением судна.
Обновлено в 01:27
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

Пропавшую 5-летнюю девочку Зарину Авгонову ищут в лесу второй день

5-летняя Зарина Авгонова пропала днем 18 августа в поселке Степановка Вознесенского района.
Обновлено вчера в 04:20
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Транспорт

Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер

В докладе Минэкономразвития указывается, что среднее снижение аварийности при установке камер частных компаний достигает 19%, а с государственными камерами этот показатель не выше 15%.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В Удмуртии мужчина, избежавший смертной казни, изнасиловал ребенка

Обновлено в 02:23
Экономика

Власти США задумали снизить налог на зарплату

Возможность краткосрочного сокращения налога на заработную плату рассматривает администрация президента США Дональда Трампа для предотвращения возможной рецессии.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Анапе обидчик работницы пляжного тира лишился гидроцикла

Обновлено в 05:27
Культура

Apple потратила 6 млрд долларов на производство своих шоу и фильмов

Корпорация Apple потратила порядка шести миллиардов долларов на производство своих оригинальных шоу и фильмов.
Обновлено в 02:47
Киберспорт

CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077 — похоже, из нового демо

Создатели Cyberpunk 2077 показали семь свежих скриншотов грядущей RPG, которые, похоже, взяты напрямую из новой демонстрационной версии — её должны представить на следующей неделе, приблизительно с 30 августа по 2 сентября.
Обновлено в 04:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даниеле Ругани
Итальянский футболист
Итальянский футболист, защитник клуба «Ювентус».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное