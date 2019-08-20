Футбол
Защитник «Ювентуса» Ругани не перейдет в «Барселону»Газета.Ru 02:25
Сделка по защитнику Даниеле Ругани между каталонской "Барселоной" и туринским "Ювентусом" сорвалась. Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, сине-гранатовые отказались включать в сделку по 25-летнему итальянцу своего защитника Хуана Миранду.
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