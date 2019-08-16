«Зенит» готов купить этим летом защитника «Витесса» Вячеслава Караваева, сообщает Omroep Gelderland. По информации источника, за 24-летнего футболиста петербургский клуб намерен предложить 3 миллиона евро.

«Зенит» может подписать Караваева за 3 миллиона

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