Защитник английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк признан лучшим игроком по итогам сезона 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Церемония награждения прошла в четверг, 29 августа, в Монако.

Защитник Ван Дейк признан лучшим футболистом года по версии УЕФА

Общество Представители рэпера Фейса заявили о демонтаже афиш из-за дизайна С улиц Москвы демонтировали афиши ноябрьского концерта участвовавшего в митинге на проспекте Сахарова 10 августа репера Фейса.

Футбол Спартак — Брага 1:2 Московский "Спартак" не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив дома португальской "Браге" 1:2.

Здоровье Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта Врач-диетолог Елена Соломатина назвала три самых полезных продукта конца лета и начала осени.В первую очередь она рекомендует обратить внимание на тыкву.

Политика Лукашенко подарил Болтону белорусскую водку Ранее Лукашенко рассказывал СМИ об уникальной водке "Президент", которую в том числе подают на приемах у президента.

Футбол «Зенит» и «Локомотив» представили расписание матчей в Лиге чемпионов В четверг в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, в ходе которой "Локомотив" попал в группу D с командами "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания) и "Байер" (Германия).

Политика Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».

Энергетика «Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири» Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.

Политика Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции "Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.

Кино Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Происшествия Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Транспорт Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД Власти Москвы утвердили цены на проезд на первых двух московских диаметрах (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска), которые планируется запустить в ноябре.

Космос Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.

Политика Рада поддержала назначение Рябошапки генпрокурором Украины Верховная рада Украины поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора страны по представлению украинского президента Владимира Зеленского.

Политика В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.

Происшествия В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.

Здоровье Онищенко рассказал способ остаться в твердой памяти Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко назвал способы избежать когнитивных нарушений и проблем с памятью в старости — это изучение иностранных языков и чтение.

Баскетбол Пачулия получил должность в «Голден Стэйт Уорриорз» Бывший центровой сборной Грузии и ряда команд НБА Заза Пачулия получил работу в «Голден Стэйт Уорриорз».

Политика Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.