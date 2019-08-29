Лига чемпионов
РЕН ТВЗащитник Ван Дейк признан лучшим футболистом года по версии УЕФА
Защитник английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк признан лучшим игроком по итогам сезона 2018/19 по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Церемония награждения прошла в четверг, 29 августа, в Монако.
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Политика
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана
РИА Новости 16:33
Общество
Представители рэпера Фейса заявили о демонтаже афиш из-за дизайна
С улиц Москвы демонтировали афиши ноябрьского концерта участвовавшего в митинге на проспекте Сахарова 10 августа репера Фейса.
РБК 14:39
Футбол
Спартак — Брага 1:2
Московский "Спартак" не смог пробиться в групповой этап Лиги Европы, уступив дома португальской "Браге" 1:2.
Вести.Ru 15:09
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Врач-диетолог Елена Соломатина назвала три самых полезных продукта конца лета и начала осени.В первую очередь она рекомендует обратить внимание на тыкву.
Известия 09:51
Политика
Лукашенко подарил Болтону белорусскую водку
Ранее Лукашенко рассказывал СМИ об уникальной водке "Президент", которую в том числе подают на приемах у президента.
РИА Новости 15:29
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» представили расписание матчей в Лиге чемпионов
В четверг в Монако прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов, в ходе которой "Локомотив" попал в группу D с командами "Ювентус" (Италия), "Атлетико" (Испания) и "Байер" (Германия).
ТАСС 16:49
Политика
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Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Энергетика
«Газпром» начал наполнение газопровода «Сила Сибири»
Николаев сообщил о том, что начались плановые мероприятия по вытеснению азота и наполнению газопровода "Сила Сибири" природным газом.
РИА Новости 07:32
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
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Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Кино
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По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
Игромания.ру 08:43
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Транспорт
Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД
Власти Москвы утвердили цены на проезд на первых двух московских диаметрах (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска), которые планируется запустить в ноябре.
ТАСС 27 августа в 09:42
Космос
Астронавт Майкл Коллинз: жизнь вне Земли существует
Астронавт и летчик Майкл Коллинз, который вместе с товарищами Армстронгом и Олдрином, побывал на Луне, в социальных сетях заявил, что убежден в том, что жизнь в тех или иных формах существует и вне нашей планеты.
Millionaire.ru 08:29
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Верховная рада Украины поддержала назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора страны по представлению украинского президента Владимира Зеленского.
Интерфакс 16:45
Политика
В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.
RT на русском вчера в 18:13
Происшествия
В Судаке легковушка рухнула с обрыва на пляжную палатку
Машина скатилась по склону, сорвалась с 15-метрового обрыва и рухнула на палатку массажиста, чудом не задев никого из людей.
Вести.Ru 08:44
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Скворцова сообщила о состоянии врачей из Северодвинска
Московский Комсомолец 12:30
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Онищенко рассказал способ остаться в твердой памяти
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко назвал способы избежать когнитивных нарушений и проблем с памятью в старости — это изучение иностранных языков и чтение.
Lenta.ru 12:18
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Пачулия получил должность в «Голден Стэйт Уорриорз»
Бывший центровой сборной Грузии и ряда команд НБА Заза Пачулия получил работу в «Голден Стэйт Уорриорз».
Чемпионат 16:43
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Кино
Умер французский актёр Мишель Омон
Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
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