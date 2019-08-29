Лига чемпионов
Sportbox.RUВан Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19. Ранее футболист также стал лучшим защитником прошлого розыгрыша турнира.
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Вирджил ван Дейк: «Награда лучшему игроку сезона – заслуга всех, с кем я работал вместе»
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