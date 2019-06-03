Футбол

Защитник Устинов покинул «Рубин»Матч ТВ 08:37

Казанский «Рубин» официально объявил об уходе из команды российского защитника Виталия Устинова. 28-летний игрок покидает Казань в связи с завершением срока контракта.
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Защитник казанского «Рубина» покинул клуб

Татар-информ10:22

«Рубин» расстался с защитником Устиновым

Sports.ru08:36

Защитник Устинов покинул «Рубин»

Матч ТВ08:37

Устинов покинул «Рубин» и продолжит карьеру в другом клубе

РИА Новости08:34

«Рубин» объявил об уходе Устинова

Чемпионат08:31

Виталий Устинов покинул «Рубин»

Спорт-Экспресс08:15

«Рубин» объявил об уходе Устинова

Советский спорт09:09
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Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 19:57, Ашберн
Политика

Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ

Обновлено вчера в 21:32
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ девушка намерена приехать в Россию

Обновлено в 17:41
Единоборства

Энди Руис хочет реванш с Джошуа

Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца

Обновлено в 15:53
Кино

Скончался актер Геннадий Матвеев

Обновлено в 06:11
Политика

В Госдуме назвали решение ПАСЕ по России шагом к возобновлению диалога

Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия приветствует решение комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по участию страны в июньской сессии организации.
Обновлено в 19:10
Музыка

Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Обновлено в 17:33
Происшествия

В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека

Обновлено в 02:07
Кино

Киану Ривз может стать супергероем Marvel

Актер Киану Ривз может поучаствовать в экранизации комикса Marvel "Вечные", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на MCU Cosmic.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Российские военные успешно испытали новую ракету системы ПРО

Обновлено в 17:22
Шоу-бизнес

Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено в 13:01
Гаджеты

Apple представила новый Mac Pro

Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
Обновлено в 14:38
Космос

Американская компания представила проект лунной базы

Обновлено в 15:06
Происшествия

В Екатеринбурге двухлетний мальчик упал с четвертого этажа

Мальчик 2017 года рождения находится в больнице.
Обновлено в 18:01
Футбол

«Реал» продолжает лидировать в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА, «Ливерпуль» поднялся на 11-е место

Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" совершил рывок, переместившись с 22-го на 11-е место (91.000).
Обновлено в 16:55
Происшествия

В Красноярске произошел крупный пожар на складе с нефтепродуктами

В промзоне Красноярска загорелся склад с горюче-смазочными материалами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 17:29
Общество

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников

Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Космос

Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане

4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено в 18:00
Энергетика

Аргентина подготовила первую партию сжиженного газа для экспорта

Обновлено в 19:50
Культура

Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей

Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Религия

Мусульмане встречают Ураза-байрам

Обновлено в 18:00
Авто

Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии

Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено в 15:23
Общество

Власти Мехико разрешили мальчикам ходить в школу в юбках

Обновлено в 18:15
Армия и оружие

США одобрили поставки Болгарии истребителей F-16

Администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.
Обновлено в 18:40
Экономика

Повышение НДС не отразилось на бюджете

Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Футбол

Менди на этой неделе в Париже пройдет медицинский осмотр перед переходом в «Реал»

23-летний футболист в ближайшие дни пройдет в Париже медицинский осмотр для мадридского клуба, сообщает Marca.
Обновлено в 19:12
Происшествия

Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено в 16:51
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