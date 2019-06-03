Футбол
Защитник Устинов покинул «Рубин»Матч ТВ 08:37
Казанский «Рубин» официально объявил об уходе из команды российского защитника Виталия Устинова. 28-летний игрок покидает Казань в связи с завершением срока контракта.
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Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Единоборства
Энди Руис хочет реванш с Джошуа
Мексиканский боксер Энди Руис-младший хочет реванша с Джошуа, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:34
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве спецназовца
Обновлено в 15:53
Кино
Скончался актер Геннадий Матвеев
Обновлено в 06:11
Политика
В Госдуме назвали решение ПАСЕ по России шагом к возобновлению диалога
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что Россия приветствует решение комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по участию страны в июньской сессии организации.
Обновлено в 19:10
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
Происшествия
В мэрии Южно-Сахалинска произошло нападение на человека
Обновлено в 02:07
Кино
Киану Ривз может стать супергероем Marvel
Актер Киану Ривз может поучаствовать в экранизации комикса Marvel "Вечные", сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на MCU Cosmic.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено в 13:01
Гаджеты
Apple представила новый Mac Pro
Apple в ходе презентации WWDC 2019 представила новый настольный компьютер Mac Pro.
Обновлено в 14:38
Космос
Американская компания представила проект лунной базы
Обновлено в 15:06
Происшествия
В Екатеринбурге двухлетний мальчик упал с четвертого этажа
Мальчик 2017 года рождения находится в больнице.
Обновлено в 18:01
Футбол
«Реал» продолжает лидировать в рейтинге клубных коэффициентов УЕФА, «Ливерпуль» поднялся на 11-е место
Победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" совершил рывок, переместившись с 22-го на 11-е место (91.000).
Обновлено в 16:55
Происшествия
В Красноярске произошел крупный пожар на складе с нефтепродуктами
В промзоне Красноярска загорелся склад с горюче-смазочными материалами, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Обновлено в 17:29
Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Космос
Грузовой корабль Dragon приводнился в Тихом океане
4 мая SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Dragon с грузом, предназначенным для экипажа МКС.
Обновлено в 18:00
Культура
Каналу BadComedian грозит закрытие из-за иска в 1 млн рублей
Российский блогер и обозреватель фильмов BadComedian, которого на самом деле зовут Евгений Баженов, рассказал, что его YouTube-канал может быть закрыт в связи с иском кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 16:21
Религия
Мусульмане встречают Ураза-байрам
Обновлено в 18:00
Авто
Lada Vesta заступила на службу в полицию Словакии
Новый универсал «Веста» пополнит автопарк городской полиции, в котором уже есть два немолодых автомобиля.
Обновлено в 06:17
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено в 15:23
Общество
Власти Мехико разрешили мальчикам ходить в школу в юбках
Обновлено в 18:15
Армия и оружие
США одобрили поставки Болгарии истребителей F-16
Администрация США приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд.
Обновлено в 18:40
Экономика
Повышение НДС не отразилось на бюджете
Сегодня, 3 июня 2019 года, стало известно, что повышение НДС с 18% до 20% с начала года пока не отразилось на поступлениях в российский бюджет, если оценивать их размер относительно ВВП.
Обновлено в 02:45
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Футбол
Менди на этой неделе в Париже пройдет медицинский осмотр перед переходом в «Реал»
23-летний футболист в ближайшие дни пройдет в Париже медицинский осмотр для мадридского клуба, сообщает Marca.
Обновлено в 19:12
Происшествия
Полицейская машина попала в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Автоавария произошла с участием автомобиля ВАЗ и полицейского внедорожника на Кутузовском проспекте в Москве.
Обновлено в 16:51