Футбол

Защитник «Урала» после удаления в матче с «Локомотивом» жестом показал предвзятость судьиRT на русском 07:00

Урал — Локомотив
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
21′
Алексей Миранчук
Денис Поляков
Роман Емельянов
34′
Андрей Панюков
39′
Отман Эль-Кабир
46′
53′
Эдер
Хвича Кварацхелия
63′
Антон Миранчук
Стефан Страндбург
64′
Стефан Страндбург
67′
68′
Хвича Кварацхелия
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
76′
Отман Эль-Кабир
Владимир Ильин
80′
Петрюс Бумаль
90′+3′
Защитник екатеринбургского «Урала» Стефан Страндберг после своего удаления в матче 29-го тура с московским «Локомотивом» продемонстрировал жест, подразумевающий предвзятость арбитра встречи.
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