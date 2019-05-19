Защитник «Урала» после удаления в матче с «Локомотивом» жестом показал предвзятость судьиRT на русском 07:00

Защитник екатеринбургского «Урала» Стефан Страндберг после своего удаления в матче 29-го тура с московским «Локомотивом» продемонстрировал жест, подразумевающий предвзятость арбитра встречи.

Защитник «Урала» после удаления в матче с «Локомотивом» жестом показал предвзятость судьи

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