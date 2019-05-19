Футбол
Защитник «Урала» после удаления в матче с «Локомотивом» жестом показал предвзятость судьиRT на русском 07:00
Чемпионат России, сегодня
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
|21′
Алексей Миранчук
Денис Поляков
Роман Емельянов
|34′
Андрей Панюков
|39′
Отман Эль-Кабир
|46′
|53′
Эдер
Хвича Кварацхелия
|63′
Антон Миранчук
Стефан Страндбург
|64′
Стефан Страндбург
|67′
|68′
Хвича Кварацхелия
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
|76′
Отман Эль-Кабир
Владимир Ильин
|80′
Петрюс Бумаль
|90′+3′
Урал
Расстановка 4‑5‑1
31
Годзюр
15
Кулаков
92
Емельянов
27
Меркулов
8
Страндбург
57
Фидлер
10
Бикфалви
21
Араторе
13
Бумаль
11
Ильин
3
Ароян
1
Гилерме
84
Лысов
33
Кверквелия
14
Чорлука
3
Идову
7
Крыховяк
59
Миранчук
96
Жемалетдинов
11
Миранчук
9
Смолов
21
Кварацхелия
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
Защитник екатеринбургского «Урала» Стефан Страндберг после своего удаления в матче 29-го тура с московским «Локомотивом» продемонстрировал жест, подразумевающий предвзятость арбитра встречи.
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