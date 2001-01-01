Как стало известно «Чемпионату», защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов зимой должен перейти в московский «Локомотив». Накануне, 29 ноября, генеральный директор уфимской команды Шамиль Газизов заявил «Чемпионату», что кто-то из футболистов покинет клуб в зимнее трансферное окно.

с чего всё началось

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Об этом 30 ноября сообщает «Чемпионат». Отмечается, что Живоглядов должен перейти в стан «железнодорожников» в зимнее трансферное окно.

Защитник «Уфы» Живоглядов может перейти в «Локомотив»

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