Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов продолжит карьеру в московском «Локомотиве». Об этом 30 ноября сообщает «Чемпионат». Отмечается, что Живоглядов должен перейти в стан «железнодорожников» в зимнее трансферное окно.

Защитник «Уфы» Живоглядов может перейти в «Локомотив»

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