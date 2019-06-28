Футбол
Защитник «Уфы» Неделчару перешел в «Рому»Bookmaker-ratings.ru 08:09
Неделчару перешел в «Уфу» из бухарестского «Динамо» в 2018 году за 400 000 евро. В минувшем сезоне РПЛ Неделчару в составе «Уфы» провел 28 матчей и забил 1 мяч.
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с чего всё началось
Как стало известно «Чемпионату», «Рома» купила у «Уфы» румынского защитника Йонуца Неделчару. Сумма трансфера 23-летнего футболиста в клуб из столицы Италии составила € 4 млн.Чемпионат06:57
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