Футбол

Защитник «Тулузы» Тодибо согласовал контракт с «Барселоной»
Sport24.ru
08:46

Как сообщает Diario Sport, 19-летний футболист согласовал контракт с каталонцами. Договор рассчитан на четыре года. Контракт Тодибо с «Тулузой» истекает летом 2019 года, поэтому в «Барселону» защитник перейдет на правах свободного агента.
Sport24.ru08:46

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